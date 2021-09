Emulátor PS4 zvládne pod Linuxem provozovat již na 350 her

PlayStation 4 je sice stále prodávaná konzole, jejíž cenu neposlala do volného pádu ani nově nastoupivší generace. Spíše naopak, cena 500GB PS4 Slim v poslední době spíše ještě roste. Výkonnější PS4 Pro ale už začíná být nedostupné zboží, ostatně za cenu 13 tisíc korun už také nejde o dobrou nabídku.

Původní PlayStation 4 přitom dosahuje výkonu 1,84 TFLOPS, což už je dnes výkon srovnatelný s integrovanými grafickými čipy, ostatně Radeon Vega nabízí 1,79 TFLOPS a moderní grafické karty Ampere či RDNA 2 jsou už zcela jinde. Čili i na emulaci her pro PlayStation 4 na PC nám může dnes dostupný hardware snadno stačit. Jak se ale ukazuje, v případě Spine PS4 Emulator nejde ani tak o výkon, jako spíše o to, aby hra fungovala opravdu bezchybně.

Dle seznamu dostupného se samotným softwarem bylo testováno na 1000 her, z nichž 35 procent má fungovat, 40 procent her se alespoň spustilo a zbytek nefunguje vůbec. Navíc ale dle autora obzvláště dobře fungují 2D hry či hry s jednodušší grafikou, takže spíše nelze počítat s tím, že si v emulaci budeme moci užít hlavní AAA tituly určené pro generaci PlayStation 4. Navíc ani u oněch 35 procent fungujících her není zaručeno, že poběží skutečně bez problémů.