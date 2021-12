Energy Dome vybralo 11 mil. USD na dostavění "CO2 baterie" na Sardinii

Tlak na obnovitelné zdroje energie s sebou nese také zvýšené požadavky na dočasné úložiště energie. Některé z nich (především vítr a slunce) jsou totiž značně nestálé a je potřeba ukládat nevyužité nadbytky, které se hodí, když elektrárny naopak nestíhají poptávku. Nejen lithiové akumulátory jsou ale řešením. Různých řešení jsou snad desítky a mezi nimi nezřídka figuruje i ukládání do stlačeného plynu. V případě italské společnosti Energy Dome, která byla založena v roce 2019, je elektřina ukládána do CO2. Přesněji řečeno, využívá se stlačení a kondenzace CO2.

Firma získala v investičním kole 11 mil. USD, které využije k dokončení ukázkové "CO2 baterie", má tedy jen zlomkový výkon proti těm, které by měly být nasazeny komerčně. Ta je v Sardinii v Itálii a je už těsně před dokončením, spuštěna má být totiž už v prvním čtvrtletí roku 2022. V tomto případě nabídne max. výkon 2,5 MW a uloží 4 MWh energie. Společnost ale podepsala také memorandum o porozumění s firmou A2A přes společnost 360 Capital, které by mělo vyústit v první komerční verzi tohoto projektu se 100 MWh (výkon nebyl zveřejněn, ale dá se očekávat asi 60-65 MW). Systém má nabízet značnou modularitu.

CO2 baterie funguje na tom principu, že obsahuje velkou nádrž s plynným CO2. Když je elektřiny nadbytek, ta se použije pro pohon kompresoru, který z nádrže odčerpá CO2 a stlačí ho. Vzniklé teplo je uloženo v jednotkách TES (Thermal Energy Storage), CO2 je zkapalněno a uloženo při teplotě okolí. Když je naopak elektřiny nedostatek, CO2 se nechá vypařovat do systému, využije se uložené teplo z TES, vzniklý plyn pohání turbínu a vrátí se zpět do velké nádrže. Pochopitelně jde o ztrátový proces a tzv. roudttrip efektivita je 75-80 %. Výhodou systému by ale měla být vysoká životnost okolo 25 let, při které se v průběhu času nemá snižovat výkon a množství uložené energie jako u lithiových akumulátorů. Cena ukládání by proti akumulátorům měla být poloviční.

