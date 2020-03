Epic Games kupuje Cubic Motion pro animace obličeje, Watch Dogs budou zdarma

Epic Games tak nově vlastní Cubic Motion zabývající se animací obličejů s využitím vysoce automatizovaných technologií. Takové jsme už mohli vidět v demech Unreal Enginu.

Vedle toho ale Epic Games už od začátku předchozího roku vlastní i 3Lateral, vývojáře technologií pro digitalizaci lidských postav a pohybů s vysokou mírou přesnosti a detailů. Ti už také pracují v týmu Unreal Engine, přičemž Tim Sweeney (CEO Epic Games) to celé označil za další milník pro tvorbu obsahu.

Spolupráce firem Epic Games, Cubic Motion a 3Lateral s využitím Unreal Enginu přinesla třeba výše uvedené video Siren, které ale bylo prezentováno již na GDC 2018. Digitálně je v něm ztvárněna čínská herečka Bingjie Jiang. O tom, že by byla její animace nerozpoznatelná od opravdového videa, se ještě nedá mluvit, ale výsledek je i tak opravdu dobrý a my se můžeme těšit na to, co to přinese v herní praxi. Ta dosavadní pro Cubic Motion představuje God of War a Spider-Man od Insomniac Games.

Vedle toho se můžeme podívat, jaké hry zdarma si Epic Games Store opět přichystal. Aktuálně to jsou rovnou tři, a to Anodyne 2: Return to Dust, A Short Hoke a Mutazione. Od 19. března to bude The Stanley Parable a především pak Watch Dogs, čili další AAA titul. Jde o hru z roku 2014 od Ubisoftu, která se již dočkala pokračování a sesbírala úspěšné kritiky.

