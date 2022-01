Epic loni rozdal kopie her v hodnotě 18 miliard dolarů

Podobně jako některé filmové společnosti počítají své ztráty odhadem toho, kolik lidí si stáhlo nelegálně pořízené kopie jejich filmů, je i číslo 18 miliard dolarů v rozdaných kopiích her jen velice málo vypovídající. Lidé, kteří si zdarma stáhli nějaký film, by samozřejmě hned neutíkali pro legálně pořízenou kopii, pokud by pokus o download nevyšel, a to samé platí i pro ty, kteří si od Epic Games Store vezmou nabízenou kopii hry zdarma. Můžeme směle tvrdit, že většina takto pořízených kopií nikdy ani nebude nainstalována, s čímž Epic i jeho partneři z řad herních nakladatelů a vývojářů samozřejmě počítají, jinak by se Tim Sweeney nedoplatil.





K výsledným 18 miliardám dolarů dojdeme jednoduchým výpočtem, který nám samozřejmě dá jen přibližný výsledek. EGS loni nabídl celkem 89 her zdarma v celkové hodnotě 2120 dolarů, čili v průměru necelých 24 dolarů za hru. A pokud bylo staženo celkem 765 milionů kopií her s průměrnou cenou 24 dolarů, vyjde nám cca 18,3 miliard dolarů. V důsledku by to mohlo být i více, neboť pozornost pochopitelně přitahují spíše známější a novější tituly, které jsou pochopitelně v průměru dražší. Ale jak vyplývá z výše řečeného, ona suma je tu stejně jen pro zajímavost.

Od PC hráčů přitom Epic Games Store utržil 840 milionů dolarů a dalších 300 milionů padlo v podobě kupónů a různě distribuovaných kódů. Celkově pak tato prodejní platforma rostla, jak ukázaly i vyšší počty sledujících na sociálních sítích.

EGS hlásí , že v případě PC hráčů už získal přes 194 milionů registrovaných uživatelů, což je oproti roku 2020 o 34 milionů víc, přičemž každý den se přihlásí v průměru 31,1 milionů lidí a rekord současně přihlášených činil 13,2 milionů. Jako obvykle pak aktivita vrcholila v prosinci, kdy byla o 11 procent vyšší než před rokem. Dle těchto čísel je EGS zhruba na úrovni Steamu v roce 2016, což není špatné.

Ani v tomto roce se přitom Epic nechystá ukončit své nabídky her zdarma, které jsou obvykle obměňovány jednou za týden a při výjimečných příležitostech i denně (Vánoce). A především se máme těšit na další zajímavé tituly, které letošní rok teprve přinese, ale o tom se samozřejmě zatím nic bližšího nedozvíme. Pokud jde ale o hry, které budou k dispozici ke koupi, máme tu již krátký seznam: Forspoken, Dying Light 2 Stay Human, S.T.A.L.K.E.R. 2 nebo Tom Clancy's Rainbow Six Extraction.



