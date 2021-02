Epic MetaHuman Creator: pro téměř dokonalá herní NPC

Ztvárnění lidských gest, mimiky a výrazů tváře není nic jednoduchého a nemusí jít zrovna o průšvih formátu Mass Effect: Andromeda, kde postavy v tom lepším případě původně vypadaly jako nafukovací panny. V tomto ohledu ostatně stačí velice málo k tomu, aby byl dojem zcela pokažen a naopak vylepšit jej dá dost práce. Společnost Epic ale nově nabízí nástroj, s nímž už tvorba postavy nemá být žádná věda a výsledky přitom vypadají velice dobře.

Mass Effect: Andromeda

Jak ukazuje následující snímek zachycený z předváděcího videa, je to pochopitelně i otázka kvalitní grafiky. Dnes lze říci, že pokud grafici v případě samotných modelů s něčím zápolí, pak je to především realistické ztvárnění vlasů, aby postavy nevypadaly, jako by měly paruku ze žíní. Epic MetaHuman Creator jednak tvoří postavy s velice pěkně ztvárněnými vlasy či vousy a celkově s vysoce kvalitní grafikou, ale jinak zde jde především o mimiku. Ale to už lépe ukáže video.

MetaHuman Creator je pochopitelně určen pro firemní Unreal Engine verze 4 i 5, využívá jistou cloudovou knihovnu a je schopen pracovat se zdrojovými daty z modelovací aplikace Maya 3D.





Každý si přitom může MetaHuman Creator vyzkoušet . Postačí mít účet na Epic Games a stáhnout si příslušný launcher a pak samotný Unreal Engine 4 (12 GB) a následně MetaHuman Creator (4,7 GB).

Pak už si můžeme hrát, přičemž modelace postavy se v této ukázce podobá tomu, když si na začátku moderní hry tvoříme svou herní postavu, jen na poněkud vyšší úrovni a s mnohem více nástroji. To pravé ale nastane až tehdy, kdy se obličej rozhýbe a předvede všechny možné drobné a především přirozené pohyby očí, víček, pusy a všemožných svalů, které jej rozzáří a probudí k životu.



Konečná integrace do enginu byla slíbena na tento rok, ale kdy něco takového uvidíme ve hrách, o tom je asi ještě předčasné mluvit.

