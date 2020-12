Epic nabídne zdarma Pillars of Eternity i Tyranny

Společnost Epic Games si tak konečně vzpomněla i na žánr cRPG vycházejících z odkazu her Baldur's Gate a spol. Od odpoledních hodin 10. prosince tak titul Cave Story+ vystřídají hned dvě příbuzné hry, a to Pillars of Eternity - Definitive Edition a Tyranny - Gold Edition. Obě vyvinulo studio Obsidian Entertainment, které nyní už patří Microsoftu, pod nímž vydalo The Outer Worlds. Jde o veterány RPG žánru, kteří mají z sebou například Neverwinter Nights 2 nebo Fallout: New Vegas.

Pillars of Eternity je už více než pět let stará hra zasazená do originálního světa, kde se rodí děti bez duše a na nás samozřejmě bude tuto situaci vyřešit. Hra se zcela jasně inspiruje v Baldur's Gate, ovšem přidává své originální prvky, jako jsou třeba třídy chanter a cipher, i když chanter je v podstatě bard. Dostaneme také možnost budovat svou pevnost, kterou musíme nejdřív dobýt a poté s využitím žoldáků i chránit před nájezdy, ale to není velký rušivý element, který by nás odváděl od hlavního dobrodružství.

Titul Pillars of Eternity tak jistě stojí za vyzkoušení, ovšem pokud by někdo žádal hru, která bude mít opravdu neotřelý příběh, pak je tu Tyranny, kde se hned na začátku postavíme na stranu zla.

O rok mladší Tyranny není tak rozlehlý a v podstatě ani tak moc propracovaný titul jako Pillars of Eternity (záleží ale na úhlu pohledu), ale to může být jeho výhoda, pokud někdo nemá tolik času pohroužit se do sáhodlouhého RPG navíc s datadisky White March I a II (součást Definitive Edition). Dostaneme se zde do světa Terratus, který právě prochází přerodem mezi dobou bronzovou a železnou a jejž už téměř celý ovládl (nebo ovládla?) Kyros. Tato nikým nespatřená osoba dobývá Terratus pomocí svých hlavních nohsledů, kteří soupeří i mezi sebou a jedním z nich se staneme i my na cestě k moci.

V Tyranny ani nejde o bojovou stránku hry, jako spíše o naše rozhodnutí, s nimiž musíme proplouvat světem, v němž každý podezřívá každého a ke smrti je vždy jenom malý krůček. Tyranny tak lze jen vřele doporučit a my k této hře v rámci Gold Edition dostaneme navíc ještě expanzi Tiers of the Tiers, která už nebyla tak kladně hodnocena, ale to spíše z pohledu "ceny a výkonu", čili tento argument zde padá.



