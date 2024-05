Epic nabízí zdarma hru Chivalry 2, bojovou akci ve středověku

Chivalry 2 je bojová multiplayerová hra typu hack & slash od vývojářů z Tom Banner Studios (vydavatelem je Tripwire Interactive), jež vyšla původně 8. června 2021 v Epic Game Store a na Steamu až o rok později 12. června 2022. Byla vyvinuta v Unreal Engine 4 a navazuje na první díl z roku 2012 s názvem Chivalry: Medieval Warfare, který vznikl v Unreal Engine 3.

Pro Chivalry 2 průběžně stále vychází nové updaty, které do hry přidávají další obsah (což mohou být např. nové mapy, herní režimy, postavy, zbraně, úpravy bojového systému, vylepšení typu Quality of Life apod.). Ten nejnovější s názvem(v2.11) přitom vyšel před týdnem 22. května 2024, viz seznam novinek , které přinesl. Případně se můžete podívat na kompletní roadmapu nových verzí pro lepší přehled o tom, jakými změnami hra prochází.