Epic nabízí zdarma hru Death Stranding

Death Stranding vyšel v listopadu 2019 pro PS4 a v červenci 2020 pro PC. K dispozici je také upgrade na verzi Director's Cut, jež vyšla až v září 2021 pro PS5 a v březnu 2022 pro PC. Jde tak o hru, u které nepochybně stále ještě někteří zájemci čekali na výraznější slevu, než si ji pořídí. Při ceně 0 Kč tak už není co řešit a každý, kdo si ji stihne do 17:00 zítřejšího dne (26.12.2022) aktivovat, se bude moci pustit do průzkumu herního prostředí zdecimované Ameriky v blízké budoucnosti, kde dochází k prolínání světa živých a mrtvých.

Před vydáním šlo o hodně očekávaný titul, kdy nikdo pořádně nevěděl, jaký příběh a hlavně gameplay lze vůbec očekávat, nicméně pokud Vám přesto nic neříká, můžete se podívat na trailer doprovázející její vydání:

Nebo na trailer doprovázející vydání DC verze:





Aktuální hodnocení na Metacriticu je u standardní verze 86 a 7.8 (critic/user reviews) a u DC verze 85 a 7.9 (critic/user reviews). Pro info, co přináší DC verze nového oproti té původní, doporučuji tento přehled změn na IGN . Před 2 týdny jsme se navíc v rámci akce The Game Awards 2022 dočkali teaseru na připravované pokračování s aktuálním pracovním názvem Death Stranding 2:

