Epic nabízí zdarma hru Dragon Age: Inquisition - GOTY

Dragon Age: Inquisition je třetí velký díl, který je zároveň dosud tím nejnovějším z RPG série Dragon Age. Využívá engine Frostbite 3 a pochází od vývojářů z BioWare (vydavatelem je Electronic Arts), kteří vytvořili i první dva díly a momentálně v nejnovější verzi enginu Frostbite pracují na 4. dílu s názvem Dragon Age: Dreadwolf, jenž bude dějově navazovat na události v Inquisition. Pokud tedy vyhlížíte nový díl a ty předchozí jste dosud nehráli, máte teď ideální příležitost to napravit.

Jelikož Epic nabízí hru zdarma v edici GOTY (Game of the Year), využitím této nabídky získáte i trojici obsahových rozšíření pro singleplayer: Jaws of Hakkon, The Descent, Trespasser.





Po technické stránce je Dragon Age: Inquisition zajímavý tím, že šlo o hru, u které se ukázaly stinné stránky strategie v EA, aby jimi vlastněná studia vyvíjela co nejvíce her v jejich vlastním enginu Frostbite. Ten přitom vyvinulo interní studio DICE pro sérii Battlefield, tzn. pro multiplayerové střílečky z pohledu první osoby, což sice zvládá velmi dobře, ale když v něm začal jiný vývojářský tým (Bioware) pracovat na Dragon Age: Inquisition, což je typově hodně jiná hra žánru RPG z pohledu třetí osoby, ukázalo se, jak odlišné byly existující nástroje a schopnosti enginu od toho, čeho potřebovali docílit, což nejenže prodloužilo vývoj hry, ale došlo i k osekáním některých původních plánů.

Přitom s Dragon Age: Inquisition komplikace při vývoji typově různých her kvůli používání Frostbite neskončily a pokračovaly i při vývoji dalších titulů. Vzhledem k tomu jsou zajímavé informace z konce minulého roku , že v EA už upustili od strategie prosazování Frostbite do co nejvíce jimi vyvíjených her a jejich studia tak už mohou využívat různé enginy podle vhodnosti pro jednotlivé tituly.

Aktuální hodnocení hry Dragon Age: Inquisition na webu Metacritic pro PC je 85 % na základě 45 odborných recenzí a 61 % od 1579 hráčů. Podle webu HowLongToBeat by dohrání hlavního příběhu mělo zabrat cca 47 hodin a dokončení veškerého obsahu cca 128 hodin .





23. května 2024 v 17:00. V případě zájmu o platformy Steam nebo EA app (dříve Origin) je teď možné si hru koupit za 39,99€. Nabídka hry Dragon Age: Inquisition zdarma v Epic Games Store skončí ve čtvrtek. V případě zájmu o platformy Steam nebo EA app (dříve Origin) je teď možné si hru koupit za 39,99€.





Zdroj: Epic Games Store