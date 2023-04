Epic nabízí zdarma hru Dying Light Enhanced Edition

Hra sice vyšla už 26. ledna 2015, ale to nic neubírá na její atraktivitě a schopnosti vtáhnout hráče do svého světa, jelikož ve své době byla po technické/grafické stránce hodně vysoko. I dnes tak vypadá stále dobře. Aspoň pro její běh není potřeba ten nejnovější HW, abyste se mohli vydat do rozsáhlého města Harran, v němž řádí nebezpečný virus.

Dying Light ještě nehráli a žánr FPS Vás baví, mohu Vám ji rozhodně doporučit, protože za posledních cca 10 let byla jen jednou z mála, co mě pozitivně překvapila zpracováním herního světa a herními mechanikami s důrazem na variabilitu zbraní stejně jako na rychlý pohyb s využíváním parkouru, který je zde zpracovaný opravdu výborně. A ten příběh v rámci žánru taky neurazí. Právě díky mixu toho všeho na mě dokázala mít efekt návykové hratelnosti, s kterým se už jinak moc často nesetkávám.

Naštěstí je zde celkem výrazná příběhová linie, aniž by Vám něco neustále odvádělo pozornost, jak tomu často ve hrách s otevřeným světem bývá. Ale připravte se na to, že pokud Vás bude bavit, pár desítek hodin v ní nejspíše stejně necháte. Kromě lidských nepřátel a různých typů zombies zde označovaných jako Infected se budete v noci setkávat také s jejich mnohem rychlejší a více nebezpečnou mutací Volatile, proti které je nejúčinnější obrana v podobě UV světla, kterému nedokáže odolat.

Nedávno vyšlo pokračování Dying Light II Stay Human , které patřilo mezi hodně očekávané tituly právě díky velkému úspěchu prvního dílu. Takže pokud máte rádi adrenalinovou akci, nevadí Vám hodně vysoká míra brutality při likvidaci nepřátel i pomocí všemožných sečných zbraní a nebojíte se tmy, kdy se z Vás stane lovná zvěř, doporučuji si hru teď v EGS aspoň aktivovat a vyzkoušet ji, až bude čas, když je teď zdarma a rovnou v rozšířené edici, která v nové lokaci navazuje na příběh ze základní verze a přináší nové herní režimy.