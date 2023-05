Epic nabízí zdarma hru Fallout: New Vegas Ultimate Edition

Hra sice vyšla v původní verzi už 22. 10. 2010, ale i přes její stáří a jemu odpovídající grafiku by si ji měli i mladší příznivci světa Falloutu a tohoto žánru obecně aspoň vyzkoušet, když už ne rovnou dohrát do konce. Stojí za ní vývojářské studio Obsidian Entertainment, které se proslavilo propracovaností svých RPG s důrazem na příběh (mezi jeho další hry patří např. RPG Neverwinter Nights 2, Pillars of Eternity, Tyranny, Pillars of Eternity II: Deadfire nebo The Outer Worlds).





Přestože Fallout: New Vegas vyšel 2 roky po Falloutu 3, který vyvíjela přímo Bethesda, a vypadal po grafické stránce na první pohled stejně (vyjma mírně odlišného barevného tónu), ty hry na sebe kromě zasazení do světa Falloutu nenavazují. Z hlediska hratelnosti a příběhu jde o něco hodně odlišného. Lze zmínit především mnohem větší rozmanitost a větvení příběhových misí na základě provedených rozhodnutí (hlavní dějová linie se navíc v určitém momentě rozdělí na 2 větve podle toho, na čí stranu se přidáte: Yes Man vs. Caesar). A také zde přibyla možnost úprav zbraní, která ještě ve trojce vůbec nebyla.