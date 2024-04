Epic nabízí zdarma hru Ghostrunner

Ghostrunner je akční hra od polských vývojářů One More Level a dánských vývojářů Slipgate Ironworks, která vyšla 27. října 2020. Producentem byla společnost 3D Realms a vydavateli 505 Games a All in! Games. Hra osloví zejména příznivce boje zblízka (zde s využitím katany) a rychlé akce, kde rozhoduje přesnost načasování. Jedná se ale spíše o akční puzzle, než o typickou akční hru. V kombinaci s cyberpunkovou stylizací tak jde o poměrně specifický titul, který si našel své místo na trhu. O něco později vyšlo 3. března 2022 i obsahové rozšíření Ghostrunner - Project_Hel.

Je možné zapnout technologii ray tracingu, která je pak využita pro stíny, odrazy a efekt ambient occlusion. V menu lze nastavit i upscaling technologii AMD FSR 1.0 nebo Nvidia DLSS 2.0. A také je možné aktivovat technologii Nvidia Reflex (včetně Boost).

Před půl rokem jsme se navíc 26. října 2023 dočkali plnohodnotného pokračování s názvem Ghostrunner 2, který byl z hlediska ohlasu hráčů a prodejů také úspěšný, takže se dá očekávat, že se časem objeví nějaký další obsah v rámci této série. U prvního i druhého dílu byl využit Unreal Engine 4.

Metacritic pro PC: 81 ze 100 na základě 68 odborných recenzí a 8,1 z 10 od 265 hráčů. Základní verze hry je teď na Steamu za 29,99€ (před zakoupením je možné si zdarma vyzkoušet hratelnou demoverzi) a Project_Hel za 14,99€. Podle HowLongToBeat by její dohrání mělo zabrat cca 7 až 9 hodin + další 3 hodiny na Project_Hel.

Nabídka hry Ghostrunner zdarma skončí ve čtvrtek 18. dubna 2024 v 17:00.