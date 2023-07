Epic nabízí zdarma hru Grime, soulslike metroidvania plošinovku

metroidvania (viz jeho Hra vyšla 2. 8. 2021 od vývojářů Clover Bite a jde o akční soulslike plošinovku s prvky RPG, konkrétně o podžánr(viz jeho obsáhlý popis na Wikipedii ). Ten se definuje tím, že se hra odehrává v rámci jedné obří mapy s propojenými oblastmi, které postupně prozkoumáváte, ale nemáte hned přístup do všech částí, přestože se třeba některé nachází blízko místa, kde začínáte. Typicky je přístup do nějaké oblasti zamezen dveřmi, silnou zdí, vyvýšeným umístěním nebo jiným typem překážky, pro jejíž překonání potřebujete nejdříve získat odpovídající vybavení nebo schopnost, kterou obdržíte až později v dalších lokacích.

Součástí hratelnosti je tak časté backtrackování (vracení se zpět do již prozkoumaných míst), což sice možná nezní koncepčně jako něco zábavného, ale pokud je to udělané dobře, opak je pravdou. Také občas narazíte na mnohem silnější nepřátele, na které si zatím s ohledem na aktuální stav své postavy netroufnete, tak je prozatím přeskočíte s tím, že se k nim vrátíte o něco později (motivace pro jejich zdolání tu rozhodně je, protože za to vždy získáte možnost vylepšit si jednu ze schopností (traits), které jiným způsobem vylepšovat nejdou). A občas narazíte taky na naprosto unikátního bosse, jehož zdoláním získáte ještě něco extra.

Označení vychází ze spojení dvou dnes již kultovních her, Metroid z roku 1986 a Castlevania: Symphony of the Night z roku 1997 (zde je třeba zmínit, že první díl v této série vyšel o 11 let dříve, Castlevania z roku 1986 , nicméně v něm ještě nebyly obsaženy prvky hratelnosti, které se stály základem pro tento subžánr).





V případě hry Grime jde o typického zástupce tohoto subžánru s moderním zpracováním a poutavým vizuálem. Jen nečekejte nějakou realističnost, o tom tyto hry opravdu nejsou. Ovládáte postavu, která má namísto hlavy černou díru, s jejíž pomocí můžete konzumovat hmotu z vašich nepřítel, pokud stihnete zareagovat ve správnou chvíli (když ne, obdržíte poškození). Postupně likvidací nepřátel a demolováním kamenných objektů získáváte hmotu (obdoba zkušeností), pomocí které si můžete vylepšovat základní vlastnosti postavy, nacházíte novou výbavu (zbraně, brnění, předměty pro vrhání pro útok nebo pro dočasné vylepšení některých vlastností) a získáváte zcela nové schopnosti (traits).

Musím říct, že jsem hru nainstaloval bez jakýchkoli očekávání a právě ten RPG systém v kombinaci s herními mechanikami a grafickým zpracováním herního světa i nepřátel mě zaujal tak, že mě hra baví a určitě se k ní vrátím. Jen upozorňuji, že jak už to u soulslike her bývá, některé pasáže budete nejspíše opravdu mnohokrát opakovat. Pokud Vám tedy podžánr metroidvania něco říká, mohu tento titul doporučit. Tím spíše, pokud si jej teď lze po dobu následujících dní na Epicu aktivovat zdarma. Nabídka skončí 13. 7. v 17:00.