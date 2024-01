Epic nabízí zdarma hru Marvel's Guardians of the Galaxy

Jde o akční hru od vývojářského studia, které bylo založeno v listopadu 2007 a do jehož předchozí produkce patří novější díly ze sérií Tomb Raider, Deus Ex a Thief, tedy hry s důrazem na vyprávění příběhu. A to stejné platí i pro Marvel's Guardians of the Galaxy, což podtrhuje i fakt, že v rámci The Game Awards 2021 tento titul získal ocenění právě v kategorii za(Best Narrative).