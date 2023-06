Epic nabízí zdarma hru Midnight Ghost Hunt

Hra vyšla v režimu předběžného přístupu (early access) už 31. 03. 2022, takže lze už přes rok zkoušet, na čem vývojáři Vaulted Sky Games pracují. Sice nemá filmovou licenci (Ghostbusters), takže zde nečekejte názvy, loga, zbraně nebo modely, které byste znali ze známých filmů, ale nových her s tímto motivem celkově zase tolik nevychází. Proto mě hra zaujala už při svém prvním oznámení před pár roky na E3.

Jde o titul pro více hráčů (asynchronní multiplayer), takže nějakou příběhovou část pro singleplayer nečekejte (vývojáři to nemají v plánu ani výhledově). V každém utkání se střetnou 4 duchové se 4 lovci. Začíná se před půlnocí, kdy mají duchové za cíl, aby aspoň 1 z nich vydržel až do 00:00, kdy začne druhá fáze, v rámci které se všichni duchové (i ti dříve polapení) znovuzrodí s větší sílou, což je také indikováno jejich červenou barvou namísto dřívější modré. Lovci mají za cíl stihnout všechny duchy ještě před půlnocí eliminovat a tím tak vyhrát (druhá fáze pak ani nezačne). Pokud se jim to nepovede, o půlnoci se stane lovená kořist právě z nich a půjde o to, aby všechny duchy zneškodnili, nebo aby aspoň 1 lovec přežil, než vyprší limit 5 minut.

Rozdíl je taky v tom, že duchové začínají jako první už v 11:54 (1 minutu před tím, než se na scéně objeví lovci), aby měli čas se zorientovat a rozhodnout se, jakou zvolí strategii s ohledem na rozmístění blízkých předmětů, protože právě ty jsou pro ně tím nejdůležitějším nástrojem, jelikož se do nich mohou převtělit, aby unikli pozornosti, nebo aby mohli zaútočit (mohou se vrhnout libovolným směrem a způsobit tím poškození). Vedle toho mají duchové k dispozici řadu dalších schopností, mezi nimiž si lze vybírat (ale nemůžete mít všechny naráz).

Pokud lovec některého ducha v první fázi zneškodní, stanou se z něj ectoplasmatické fragmenty (shards) , které když některý lovec se speciálním gadgetem vysaje, ostatní duchové jej už nebudou moci "oživit". Podobně je to i na druhé straně, že zneškodněný lovec padne na zem a lze jej pomocí gadgetu ve formě defibrilátoru vrátit zpět do akce, pokud předtím některý duch nevysaje jeho životní sílu. Celkově jsou herní pravidla natolik specifická, že pro více informací a lepší názornost doporučuji zhlédnout následující trailer:

Gameplay je tak hodně odlišný podle toho, za jaký tým hrajete. Duchové mají vedle možnosti převtělit se do předmětů k dispozici speciální schopnosti (abilities), perky vylepšující některé vlastnosti a strašení (haunts), což jsou speciální schopnosti, které lze využívat až ve stavu po svém zneškodnění (tedy po "smrti" ducha), kdy se ještě můžete volně pohybovat po mapě coby pozorovatel a strašit lovce. Zatímco lovci mají k dispozici zbraně (včetně dvouhlavňové brokovnice, energetické harpuny pro krátkodobé znehybnění nebo třeba energetického obušku), gadgety (včetně detektoru nebo sonaru pro usnadnění hledání duchů) a perky vylepšující některé vlastnosti.

Hra využívá Unreal Engine 4 a přestože je stále v režimu early access (vývojáři na ni stále pracují, nejde tedy o finální verzi), po technické stránce působí jako už dobře odladěná. Zkoušel jsem odehrát pár zápasů a nenarazil jsem během nich na žádný technický problém. Pokud Váš tedy její netradiční koncept zaujal, doporučuji si ji do 8. 6. aktivovat, dokud je zdarma, abyste si ji pak mohli kdykoli později vyzkoušet, třeba až bude vydána ve finální verzi. Pokud preferujete singleplayer, nejspíše to jen na chvíli zapnete pro vyzkoušení a už se k tomu nevrátíte, nicméně pokud můžete hrát v týmu s přáteli a vzájemně mezi sebou komunikovat, míra zábavnosti se tím posune výrazně výše viz různá videa na YT. Takže jsem docela zvědavý, jak bude hra nakonec po svém dokončení úspěšná.