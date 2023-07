Epic nabízí zdarma hru The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos

Hra vyšla 17. září 2020 od vývojářů Artefacts Studio a jde o dobrodružné RPG z fantasy prostředí, kde ovládáte skupinu 7 různých hrdinů, kterou tvoří: Hraničář, Elfka, Trpaslík, Barbarian, Čarodějka, Zlobr a Zloděj. Každá postava má svůj vlastní strom dovedností i způsob boje a může využívat různou výbavu.

taktickém režimu na tahy, kde nelze zadávat příkazy celé skupině naráz a pak dát slovo nepříteli, ale jednotlivé postavy reagují v konkrétním pořadí (to můžete vidět na screenshotech v jejich horní části) podobně jako v Ve světě se s nimi pohybujete v reálném čase, ale souboje se odehrávají v, kde nelze zadávat příkazy celé skupině naráz a pak dát slovo nepříteli, ale jednotlivé postavy reagují v konkrétním pořadí (to můžete vidět na screenshotech v jejich horní části) podobně jako v XCOM: Chimera Squad





Pokud jste na tom tedy podobně jako já, že máte tento her v oblibě, určitě tuto příležitost nabídky zdarma nepřehlédněte. Celkově má hra komický nádech, kterému odpovídá i grafická stylizace, což nemusí každému sednout. Ačkoli herní mechaniky nejsou už z principu vyloženě triviální, v rámci žánru taktických tahových her to je z hlediska náročnosti docela příjemná oddechovka.

Na Metacriticu má teď od herních magazínů průměrné hodnocení 72 a od uživatelů 8.1. Podle HowLongToBeat by její dohrání mělo zabrat cca 30 až 50 hodin, ale jak to u tohoto typu her bývá, když je možné prozkoumávat mapu a porovnávat loot pro výbavu postav, může se odehraný čas hodně natáhnout.





Zatímco v EGS je teď zdarma, na Steamu ji lze koupit za 12,24 EUR. Dokoupit lze následující DLC: