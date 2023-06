Epic nabízí zdarma hru theHunter: Call of the Wild

Hra vyšla 16. 20. 2017 od vývojářského studia Expansive Worlds (vydavatelem je Avalanche Studios) a navazuje na jejich první lovecký titul theHunter: Classic, který vyšel v roce 2009 jako free to play. V roce 2015 pak vydali placený titul theHunter: Primal, v němž jsme mohli namísto zvěře ze současnosti lovit dinosaury, nicméně ten už moc úspěšný nebyl. Nejnovější díl theHunter: Call of the Wild ale sérii napravil reputaci a má dost fanoušků, kteří jej stále hrají, díky čemuž pro něj i dnes tolik let po vydání vychází nový obsah ve formě DLC, což mohou být např. mapy s dalšími biomy, nová zvířata, výbava rozšiřující gameplay, zbraně, kosmetické předměty, čtyřkolka pro rychlejší pohyb na mapě nebo třeba lovecký pes pro pomoc při stopování.





Nejspíše jste už někdy narazili na video ukázku nebo nějaký screenshot z této hry, kde je pomocí rentgenového snímku u ulovených zvířat znázorněna dráha jednotlivých střel a pod jakým úhlem došlo k zásahu (viz screenshoty v tomto návodu ), včetně uvedení informací o tom, které části těla a orgány byly střelami zasaženy. Jen pozor na to, že tohle je taky známé z akční série Sniper Elite, kde se takto ukazují zásahy zabitých lidských nepřátel (tam ale rentgen jelena nebo třeba kachny opravdu neuvidíte :-)). K dispozici je i multiplayer, takže se lze na lov (třeba nějakého více nebezpečného zvířete, jako je třeba lev) vydat společně a postupovat k cíli z více směrů.





Osobně mám kladný vztah k přírodě a všemu živému, takže takovéto lovení zvěře není něco, co bych ve hrách jakožto ve zdroji zábavy vyhledával, nicméně díky tomuto systému a pokročilému grafickému zpracování hře nelze upřít i edukační schopnost z hlediska zlepšování povědomí o anatomii a chování jednotlivých zvířat, která reagují na Vaši přítomnost, pokud Vás uvidí, uslyší nebo ucítí Váš pach (podle toho, jakým směrem zrovna vane vítr). Ke stopování lze také využívat pomůcky, jako jsou různé vábničky, přípravky s pachy, návnady nebo dalekohledy (včetně typu s nočním viděním).

Dovedu si i představit, že by si někdo hru občas pustil jen proto, aby se toulal po herní mapě a kochal přírodou. A občas stopoval něco živého, aby se dostal co nejblíže, aniž by pak ve výsledku musel lovit/zabíjet. Akorát ze začátku se tomu nevyhne, pokud bude chtít odemknout skilly a perky, které se postupně zpřístupňují na základě získaných zkušeností za ulovenou zvěř (trofeje) a vylepšují důležité vlastnosti potřebné k úspěšnému stopování a lovu, nebo si pořídit další výbavu včetně nových zbraní za herní měnu, kterou získáváte taky za své úlovky. Všechno ale nejde získat jen za herní měnu, některé nové předměty je třeba koupit za reálné peníze. Obsah hry dobře prezentuje tento gameplay trailer:

theHunter: Call of the Wild nabízí rozlehlé mapy s členitým terénem a bujnou vegetací, což ve spojení s vydařeným grafickým zpracováním nabízí zejména na větších monitorech s vysokým rozlišením poutavý zážitek jen ze samotného průzkumu lokací, kterých je teď 14, nicméně zdarma jsou jen následující 2:

Hirschfelden Hunting Reserve | Střední Evropa

| Střední Evropa Layton Lake District | Severozápad Severní Ameriky

Zbývajících 12 je ve formě zpoplatněných DLC:

Medved-Taiga National Park | Sibiř, Severní Asie

Vurhonga Savanna | Jihozápad Afriky

Parque Fernando | Argentina, Jižní Amerika

Yukon Valley | Aljaška, Severní Amerika

Cuatro Colinas Game Reserve | Španělsko, Evropa

Silver Ridge Peaks | Jih Skalnatých hor v USA, Severní Amerika

Te Awaroa National Park | Nový Zéland

Rancho del Arroyo | Mexiko, Severní Amerika

Mississippi Acres Preserve | Jihovýchod USA, Severní Amerika

Revontuli Coast | Finsko, Evropa

New England Mountains | New Hampshire v USA, Severní Amerika

Emerald Coast | Východní pobřeží Austrálie

Austrálie ( Jiná mapa zde neznamená pouze jinak členitý terén a rozmístění prvků, ale mnohdy zcela odlišný biom včetně jiných druhů zvířat. Jako moc pěkně zpracované vypadá např. nejnovější DLC s mapou východního pobřeží Emerald Coast Austraila ), které vyšlo teprve před pár dny 20. června 2023:

Aktuálně je základní verze v Epicu zdarma, nicméně pokud plánujete si kupovat nějaká DLC a upřednostňujete Steam, je tam teď do 29. června s 80% slevou za 3,99 EUR (slevy jsou teď i na jednotlivá DLC). Také si můžete na Epicu hru nejdříve zdarma vyzkoušet a pokud zaujme a bude Vás bavit, koupit si ji pak na Steamu.

Na závěr dodám, že v roce 2022 tito stejní vývojáři vydali také hru Call of the Wild: The Angler, což ale už není simulátor lovu, nýbrž samostatná hra zaměřená pouze na simulaci rybaření. To využití části názvu z jejich nejnovější lovecké hry tak může být matoucí, protože když se teď někde mluví o Call od the Wild, není bez dalšího upřesnění jasné, o co se vlastně jedná.