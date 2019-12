Epic prokračuje s rozdáváním her zdarma, je tu logická The Talos Principle

The Talos Principle je tak 11. hrou v pořadí, takže následovat bude už jen jeden titul, pro který má Epic Games pouze malou nápovědu v podobě klíčové dírky. Lze tak tušit, že by to mohla být snad hra na zloděje, například samotný Thief, ale to brzy uvidíme. The Talos Principle je totiž v nabídce do dnešních 17:00 a pak už přijde tato poslední hra.

Obchod Epic Games Store začal tuto akci s robotickou strategii Into the Breach, dále s multiplayerovou akcí TowerFall Ascension, dále nabídl originální střílečku Superhot, kde se čas pohybuje společně s hlavní postavou, následovalo Little Inferno pro virtuální pyromany, opičí Ape Out, plošinkovka Celeste, po ní Totally Accurate Battle Simulator zaměřený na simulaci fyziky, vesmírná rogue honička FTL: Faster Than Light, akční retro RPG Hyper Light Drifter, taktická hra Shadow Tactics: Blades of the Shogun a nyní logická The Talos Principle. Jde o velice pestrou a zajímavou směsici, z níž by si měl vybrat každý, kdo vyloženě neočekával, že mu Epic naservíruje výběr AAA titulů, byť třeba starších.

The Talos Principle je běžně k mání za 40 eur, i když nyní je na Steamu s 85% slevou. Jde přitom o povinnost pro ty, kteří si rádi zahrají nenásilné logické hry a není jim cizí žánr sci-fi. Ostatně i z ikonického obrázku je zřejmé, že tu budou roboti, ovšem na druhou stranu, kdo by čekal koťátka, ten bude asi zklamán (až na jedno z easter egg). Kotě zde symbolizuje spíše dobře známou filozofickou otázku točící se kolem Schrödingerovy kočky.

Ve hře tak budeme řešit hádanky a logické hříčky pohledem první osoby, a to ve světě, kde se prolínají moderní technologie s prostředím starých rozvalin. Nebude tak nouze o droidy, lasery nebo hrátky s časem. Pod The Talos Principle se mimochodem podepsal také Tom Jubert, který pracoval právě na FTL a celkově jde o práci studia Croteam.

