ESA: na Měsíci by měl být zaveden jednotný čas kvůli budoucím misím

Pozornost kosmických agentur a organizací se v poslední době obrací k Měsíci a začíná nová éra lunárního průzkumu. V následujících letech se přirozená družice Země dočká mnoha misí, a proto bude nutné vyřešit i některé praktické otázky. Jednou z nich je sjednocení času na Měsíci, které umožní koordinaci misí z různých zemí světa.



Už minulý rok na setkání v technologickém centru pro výzkum vesmíru ESTEC v Nizozemsku kosmické agentury a organizace diskutovaly o důležitosti a naléhavosti sjednoceného času na Měsíci. Nyní ESA naznačila, že se na mezinárodní úrovni začíná usilovat o dosažení tohoto cíle.



V současné době na Měsíci neexistuje sjednocený čas, ale každá kosmická organizace využívá vlastní časové zóny pro své komunikační systémy a pro přesnou navigaci. Takovýto přístup však v následujícíh letech při rozmachu lunárních průzkumů nebude podle ESA v žádném případě udržitelný. Mise různých států a společností spolu budou muset komunikovat ve sjednoceném čase, zejména pokud budou na Měsíci aktivní současně.



Kosmické agentury se budou muset společně domluvit, zda bude nutné vytvořit organizaci zodpovědnou za udržování měsíčního časového pásma a zda bude měsíční čas vůbec synchronizovaný s tím zemským. Hodiny na Měsíci totiž běží rychleji než na Zemi - každý den o zhruba 56 mikrosekund. Podle Evropské kosmické agentury bude nakonec důležité zejména to, aby sjednocený čas byl praktický pro astronauty, kteří v následujících letech povedou průzkumné mise na orbitě nebo na povrchu Měsíce.



V následujících několika letech by měla k Měsíci poslat svou posádku astronautů NASA v rámci dlouho očekávaného kosmického programu Artemis, termíny jsou zatím ale pohyblivé. Mise Artemis II by měla astronauty dopravit na orbitu Měsíce a poté by měla následovat mise Artemis III, kdy by posádka stanula i na povrchu této přirozené družice Země.