ESA ruší spolupráci s Roskosmosem i na měsíčních misích, hledá náhradní řešení

Mise ExoMars tak bude opět přinejmenším odložena , což se přitom z důvodu nastupující pandemie stalo už před dvěma lety. Těžko se podaří tak rychle sehnat náhradu za potřebný přistávací modul plus raketový nosič, které měl dodat právě Roskosmos, aby mohl ExoMars letos startovat, čili si ESA počká alespoň další dva roky a kdo ví, jak to bude.

Vztahy mezi agenturami ESA a Roskosmos se přitom dále ochlazují, neboť nyní ESA oznámila i zrušení společných příprav na mise Luna-25, Luna-26 i Luna-27. Důvody jsou pochopitelně ty samé jako v případě mise ExoMars a asi není třeba je pitvat. ESA přitom uvádí, že za současných okolností je spolupráce s agenturou Roskosmos přímo nemožná.

Jde tu ale především o vědecké přístroje, které chce ESA na Měsíc vyslat a to jí může umožnit i program Commercial Lunar Payload Services (CLPS) vedený americkou NASA. Nějaký jiný modul by tak mohl s sebou nést zařízení PROSPECT chystané pro Luna-27, které se má zavrtat do Měsíce a zkoumat možnosti využití místních zdrojů. Ještě blíže k vyslání na Měsíc pak má navigační kamera PILOT-D chystaná pro Luna-25, v jejímž případě už se navazuje spolupráce s jistou nejmenovanou soukromou společností.

Zařízení PILOT mají sloužit pro přesná přistávání se schopností vyhnout se nebezpečným místům, což je technologie, kterou ESA žádá pro budoucí průzkumné mise jako European Large Logistic Lander (EL3) , v nichž se počítá už s přítomností posádky.

Dále už ESA také stihla navázat spolupráci s japonskou JAXA, díky čemuž poletí přístroj EMS-L (Exospheric Mass Spectrometer) v rámci mise LUPEX, která je připravována společně s indickou ISRO (Indian Space Research Organisation).

Existuje tak mnoho různých způsobů, jakými může ESA i bez vyloženě vlastních misí vyslat na Měsíc potřebné přístroje. Jen v případě Marsu je to trošku horší, neboť mise ExoMars už byla v podstatě přichystána. Rover Rosalind Franklin, raketa, loď i přistávací modul, to všechno bylo označeno za přichystané na start. Ovšem nyní už je jasné, že ten letos v září neproběhne a italská společnost Thales Alenia Space dostala za úkol vyzkoumat, jak z toho vybruslit.