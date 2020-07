ESO zachytila náhlé zmizení masivní hvězdy

Very Large Telescope (VLT) sledoval velice velkou hvězdu v cca 75 milionů světelných let vzdálené galaxii PHL 293B zvané Kinman Dwarf, kterou astronomové studovali zvláště mezi lety 2001 a 2011, neboť se ukazovalo, že ta je nejspíše v posledních fázích svého života. Nyní je ale pryč a otázka je, zda ji pouze zakryl nějaký jiný objekt, jako třeba mračno prachu, anebo sama opravdu zmizela, respektive se změnila do podoby, v níž už se nám neukazuje. To by ale znamenalo, že hvězda přeskočila fázi supernovy a rovnou se zhroutila nejspíše do podoby černé díry, a to jako vůbec první, kterou kdy astronomové objevili.

Doktorand Andrew Allan z Trinity College Dublin se chtěl se svými kolegy v minulém roce podívat právě na danou hvězdu zaměřit a zjistit díky ní více o tom, jak velké hvězdy končí své životy, ovšem poté, co byl VLT zaměřen na Kinman Dwarf, se zjistilo, že tato hvězda je jednoduše pryč.

Ještě mezi lety 2001 a 2011 se přitom daná hvězda mohla chlubit extrémně vysokou svítivostí, v násobku 2,5 milionů Sluncí. Podobné hvězdy se ukazují jako vysoce nestabilní a dají se u nich zaznamenat dramatické změny ve spektru i jasu. Nicméně aby rovnou zmizely beze stopy a především bez závěrečné exploze supernovy, to z pohledu astronomů obvyklé rozhodně není.

Hvězdu se přitom tým astronomů pokoušel hledat nejdříve v srpnu 2019 pomocí nástroje ESPRESSO na VLT a později vyzkoušeli na stejných teleskopech i X-shooter a opět nebyli úspěšní. Stará data ale ukazují na to, že daná hvězda mohla právě během let 2001 až 2011 být velice aktivní, což představovalo prudký nárůst jasu ve velice krátké periodě a je možné, že nyní se tato hvězda pouze "uklidnila" a kvůli tomu už není tak vidět a nedají se ani zaznamenat specifické stopy modrého proměnného obra, mezi něž patřila. To je jedna možnost a druhá pak je ta, že hvězda se opravdu zhroutila do podoby černé díry bez obvyklého mezistupně v podobě supernovy.

Na odpověď si asi počkáme ještě řadu let a poskytnout by ji mohl chystaný ESO Extremely Large Telescope (ELT), který by mohl být schopný rozpoznat jednotlivé hvězdy i v tak vzdálených galaxiích, jako je i Kinman Dwarf.

Ceny souvisejících / podobných produktů: