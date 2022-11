Esport nabírá na vážnosti: Olympic Esports Week bude v červnu 2023

Esporty už zdaleka nejsou nějaké nevýznamné LAN párty. Dnes jde o obří byznys, ve kterém se točí mnoho peněz a profesionální hráči se stávají významnými celebritami. Jde to dokonce tak daleko, že Mezinárodní olympijský výbor v červnu 2023 uspořádá v Singapuru první Olympic Esports Week. Podobná akce se sice už konala loni, kvůli koronavirovým opatřením šlo ale o čistě virtuální záležitost s více než 250 tisíci účastníky ze 100 zemí. V příštím roce by se ale finále už měla konat tváří v tvář, a to od 22. do 25. června 2023.



Celá akce bude vedle přenosu zápasů a soutěží doplněna o vzdělávací akce a diskuze. Podle prezidenta MOV, Thomase Bacha, by měl být soutěžní týden významným milníkem v podpoře virtuálních sportů v rámci olympijských soutěží. Mezi virtuálními soutěžemi bychom měli najít např. basebalové zápasy, cyklistiku, veslování, plachtění nebo motoristické závody. Např. loni se závodilo v Gran Turismu, baseball se hrál v eBaseball Powerful Pro, plachtilo se ve Virtual Regatta a cyklistickým simulátorem byla platforma Zwift. Více detailů o akci bychom se měli dozvědět počátkem příštího roku.