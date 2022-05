Ethereum by mohlo projít svou největší proměnou v srpnu

Dnes už je jasné, že to nebude očekávaný The Merge, který ukončí další vlnu těžby kryptoměn na grafických kartách, neboť ta už dávno opadá a ostatně i díky tomu může být odpor bránící této velké změně celkově slabší. Nedávno se přitom ukázalo, že tato změna neproběhne v červnu, jak se očekávalo, ale o několik měsíců později. Nakonec by mohly být jen dva, což by The Merge zařadilo možná už do doby po nástupu nových grafických karet NVIDIE. Ty by totiž mohly být představeny už v červenci, čili v srpnu už by pak mohly být první modely na trhu.



Samozřejmě ale není nic jisté a to asi ani nebude, dokud se to opravdu nestane. Ethereový vývojář Preston Van Loon mluví o tom, že srpnový The Merge proběhne v případě, když půjde vše do té doby dobře. Dozvídáme se však, že příslušný kód je připraven a nyní probíhá poslední testování, takže The Merge nakonec v srpnu proběhne či neproběhne na základě jeho výsledků.



Původně se ale mělo přejít na model Proof of Stake, který vystřídá Proof of Work, už během roku 2019 a kvůli neustálým odkladům jsme už vcelku přirozeně ztratili ochotu ohlašovaným termínům věřit. Nicméně až to přijde, pak je otázka, co se stane s výbavou těžařů. Ti mohou zkusit ji prodat, což by asi udělalo velice zajímavé věci s trhem s grafickými kartami, kde by mohla nastat zcela opačná situace, než jaká tu byla v posledním roce a půl, čili karty za hubičku. Ještě je tu ale samozřejmě možnost těžit něco jiného, ale s tím, že nic tak výdělečného, respektive dnes už vzhledem k reálnému zisku spíše "výdělečného" jako těžba Etherea pro grafické karty k dispozici není. Leda by tedy vznikla náhrada Etherea, respektive že by některá z dalších kryptoměn byla na ni povýšena, což by mohlo být třeba Monero či Ravencoin. Anebo snad rovnou Ethereum Classic?

Otázka je samozřejmě i ta, co vůbec The Merge udělá s Ethereem, čili jak ovlivní jeho cenu. Z energetického hlediska bude provoz celé sítě o 99,95 % úspornější, když odpadne klasická těžba, respektive využití výkonu GPU pro stavbu blockchainu. Ovšem vedle toho se také na cca deset procent omezí uvádění nových tokenů do oběhu a právě to by dle očekávání mělo zajistit další růst hodnoty. Můžeme ale očekávat, že období přerodu může být z hlediska hodnoty velice turbulentní, na což si jistě mnozí už brousí zuby. Očekávání jsou ale jako obvykle optimistická s tím, že Ethereum může tento rok skončit s hodnotou daleko přesahující dosavadní vrchol. Ale asi není třeba zdůraznit, že stejně tak dobře můžeme koukat na ještě nižší cenu, než jakou má ETH dnes.