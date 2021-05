Ethereum čeká přechod na Proof of Stake: konec těžby i vysoké spotřeby

O přechodu Etherea na model Proof of Stake z modelu Proof of Work se mluví již dlouho a dle Ethereum Foundation Blog by měl být skutečně realizován během následujících měsíců. To znamená, že celá síť Etherea bude mít spotřebu jen kolem půl promile v porovnání s tím, jakou spotřebu má dnes

Dle zveřejněného grafu spotřeba těžby Bitcoinu a Etherea aktuálně prudce roste, což je zřejmý důsledek toho, jak se do tohoto procesu zapojuje více a více těžařů s novým hardwarem, které přitáhla vidina vysokých zisků. Ethereum se už tak dostalo velice blízko k šesti gigawattům, které spotřebovává hardware pro těžbu, zatímco Bitcoin už míří ke 14 GW. Po přechodu na model Proof of Stake se ale tato spotřeba prudce sníží, a to na pouhé tisíciny gigawattu, přičemž domácí uživatelé mohou počítat s tím, že jim bude stačit zařízení se spotřebou kolem 10 W nebo i méně.

Carl Beekhuizen tak na Ethereum Foundation Blog sděluje, že Ethereum sice stále využívá Proof of Work a spotřebovává gigawatty energie, ale to už nebude mít dlouhého trvání. Dny vysoké spotřeby jsou tak sečteny, přičemž ročně se tak jen v případě této měny má ušetřit téměř 45 TWh enegie, což odpovídá neustálé spotřebě 5,13 GW. Je ale zřejmé, že kdyby po zbytek roku rostla spotřeba tak vysokým tempem jako v minulých měsících, bylo by to ještě více.

Model Proof of Stake je přitom v principu jednoduchý. Na rozdíl od výkonu hardwaru v Proof of Work (či kapacity úložného prostoru v případě Chia - Proof of Space) se zde k validaci transakcí využívá prostě bohatství těžaře. Čím více Etherea tak bude mít, tím lépe může těžit.

Vypadá to tak, že nástup LHR verzí karet GeForce nemusí být tím rozhodujícím faktorem, který přinese karty do rukou hráčů. Může jít spíše o konec těžby Etherea na grafikách, přičemž rozhodnutí skončit s těžbou pomocí tohoto hardwaru může být uspíšeno aktuálně klesající hodnotou kryptoměn (čili i ostatních, které se dají na grafikách těžit) a také snahou těžařů zbavit se svých karet ještě v době, kdy mají na trhu ještě vysokou hodnotu. Uvidíme tak, co přinesou nejbližší dny a týdny.



