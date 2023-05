Ethernet slaví 50 let od svého vzniku, tehdy běžel s 2,94 Mbit/s

Před zhruba 50 lety, konkrétně 22. května 1973 , Bob Metcalfe vymyslel Ethernet. Metcalfe se tehdy rozhodl vylepšit systém Aloha a přidal např. detekci kolizí i naslouchání na síti před vysílání dat, což vedlo ke vzniku technologie CSMA/CD. I díky tomu Ethernet rozumně funguje při velmi vysokém zatížení. První varianta, tehdy ještě nazvaná Alto Aloha Network, byla vyzkoušena v roce 1973 a nabídla přenosovou rychlost 2,94 Mbps. Jméno Ethernet dostala později kvůli tomu, aby bylo jasné, že nejde o systém, který může pracovat i s jinými počítači než těmi, pro které byl původně vytvořen. V roce 1976 s Davidem Boggsem napsal článek o Ethernetu, nicméně ten se své oficiální publikace návrhu standardu dočkal až v roce 1980 a jako síťový standard byl přijat v roce 1985 (IEEE 802.3).



Postupně se vylepšoval, v roce 1993 např. vznikl i pro optická vlákna místo klasických UTP kabelů, rok 1995 přinesl rychlost 100 Mbps a jen o tři roky později, v roce 1998, vznikla 1000Mbps (1Gbps) varianta. Nicméně dnes jsme ještě dál. I když je to hodně drahé, i do domácnosti si můžete pořídit prvky podporující 10 Gbps a v průmyslové sféře jsme se už dostali na 400 Gbps. To znamená, že během 50 let se rychlost zvýšila 136.000krát (kdyby to nebylo po těch skocích, po kterých to bylo, ale plynule, znamenalo by to v průměru 27% zvýšení rychlosti každý rok). Mimochodem, specifikace pro 800Gbps Ethernet byly zveřejněny už před třemi lety, počítá se už i s 1,6Tbps.

Technologie se během těch let objevila snad všude a nejde jen o počítačové sítě v domácnostech a firmách. Využila se i ve vesmíru na vesmírných stanicích, satelitech, velký vzestup zažívá v autonomních autech pro komunikaci senzorů a kamer, najdeme ji také v dronech, např. těch vojenských, ale i průmyslových. Ještě jedna zajímavost, Bob Metcalfe v roce 2022 získal Turingovu cenu, což je takový IT ekvivalent Nobelovy ceny.