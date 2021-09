EU chystá 400 PFLOPS heterogenní systém s hardwarem AMD, ARM a Maxeler

Jedná se to konkrétně o projekt spadající do EuroExa , na nějž hodlá Evropská unie poskytnout grant ve výši 20 milionů eur prostřednictvím iniciativy EU Horizon 2020. Výsledkem má být superpočítač s výkonem cca 400 PetaFLOPS připravovaný pro roky 2022 či 2023, který by měl značně vylepšit postavení Evropy v žebříčku TOP 500 . Tam dnes ostatně figuruje jako nejvýkonnější systém japonský Fugaku, který nabízí (Rmax) 442 PetaFLOPS, čili nový evropský systém by měl být přinejmenším srovnatelný. Na druhou stranu pozdě v příštím roce či dokonce v roce 2023 už mají na světě fungovat první superpočítače s výkonem už v řádu ExaFLOPS. Dobře víme o třech: Aurora (Intel), El Capitan a Frontier (oba AMD) s výkonem mezi 1 a 2 ExaFLOPS.