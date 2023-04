EU: rychlonabíječky každých 60 km pro osobní auta, co 120 km pro trucky

Evropská unie se snaží přejít na bezemisní dopravu (především elektromobilitu) stejně jako mnoho jiných států po celém světě. Zákaz prodeje spalovacích aut na fosilní paliva kolem roku 2035 (ale i dříve nebo ne o moc později) totiž plánuje několik zemí i mimo EU. Cílem ale není mít jen a pouze elektromobily na baterky, cílem jsou bezemisní vozidla. To, jak se toto dosáhne, to už je věc trochu vedlejší. Jednou možností jsou elektrické vozy na baterky, další možností jsou elektrické nebo spalovací vozy na vodík, poslední dobou se také hovoří o spalovací autech na e-paliva, nicméně ta mají podobně jako vodík problém v extrémní energetické náročnosti (na výrobu e-paliv bychom potřebovali skoro řádově více elektřiny než pro vozy na baterky). Vedle toho, že se v EU protlačují jen baterkové elektromobily (což z výše uvedeného není úplně pravdou), se orgánům EU vytýká také to, že neřeší infrastrukturu. Nicméně ani to není úplně správně. Evropská parlament podal návrh na zákon, který by měl řešit frekvenci rychlonabíječek v poměrně blízké budoucnosti.



Podle tohoto návrhu by v rámci páteřní silniční sítě TEN-T (Trans-European Transport Network) měla být do roku 2026 rychlonabíječka s výkonem alespoň 400 kW každých 60 km pro osobní auta. V roce 2028 už mají dosahovat nabíjecího výkonu alespoň 600 kW. Nezapomnělo se v tomto ani na vodíkové vozy, u nich je ale termín stanoven na rok 2031 a měla by být alespoň jedna vodíková stanice na každých 200 km.

Pokud jde o elektrické tahače, zde se návrh zákona týká mnohem hustější sítě hlavních evropských silnic , kde by měla být každých 120 km alespoň jedna nabíječka, která bude poskytovat nabíjecí výkony mezi 1400 až 2800 kW podle typu silnice. V tomto případě je termín stanoven na 2028. Počítá se ale také s výstavbou parkovacích míst pro pomalé nabíjení. Výjimky mohou platit pro některá odlehlá místa, ostrovy a jiné oblasti, kde je řídká doprava a hustá síť nabíječek by byla zbytečně drahým a nepotřebným luxusem.

Orgány EU dále podotýkají, že doprava se na emisích CO2 v rámci EU podílí zhruba čtvrtinou a z ní je 71,7 % způsobeno silniční dopravou. Celkem tak silniční doprava tvoří okolo 18 % veškerých emisí CO2 na půdě Evropské unie.