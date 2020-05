EU upravuje pravidla GDPR, souhlasy s přijímáním cookies mají nedostatky

GDPR musí mít stránky při používání cookies upozornění na jejich přítomnost a dát uživateli na výběr, které z nich je ochoten akceptovat. Orgány EU však nejsou spokojeny s implementací těchto souhlasů, a proto vydávají upravené

Kvůli nařízenímmusí mít stránky při používání cookies upozornění na jejich přítomnost a dát uživateli na výběr, které z nich je ochoten akceptovat. Orgány EU však nejsou spokojeny s implementací těchto souhlasů, a proto vydávají upravené směrnice , které by měly znamenat červenou pro některé praktiky. Tou hlavní je zrušení tzv. "cookie walls", což jsou v podstatě vynucené souhlasy, resp. nemožnost nesouhlasit se sledováním. K obsahu se tak člověk dostane pouze se souhlasem, nemá tedy možnost nesouhlasit se sledováním a současně přistoupit k obsahu. Tato praktika se nyní přijetím této směrnice stane závadnou i po legislativní stránce.

Také by už nemělo být možné "souhlasit" s cookies pouze tím, že člověk začne skrolovat na stránce. Dle úředníků by něco takového mohlo být přípustné, kdyby bylo jasné, že se pomocí skrolování souhlasí s cookies a že se stejným způsobem dá souhlas i zamítnout. Dalším diskutabilním krokem je i to, že jsou souhlasy často zvýrazněny, všechno sledování předvyplněno, zamítací tlačítka upozaděna a jednotlivé položky napsané nejasně tak, že není přesněji řečeno, co jednotlivé volby vlastně znamenají. Není divu, že jsou úředníci ze stávající situace nešťastní. Jedna ze studií totiž zjistila, že správnou implementaci GDPR nařízení splňuje pouhých 11 % webových stránek.

