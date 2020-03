Everest, aneb přizpůsobitelná klávesnice, má zajištěno financování

Za projektem klávesnice Everest stojí německá společnost Mountain, která zkusila štěstí na Kickstarteru a vydobyla si velký úspěch. Už nyní má přislíben téměř dvojnásobek žádaných 20.000 eur a do konce kampaně zbývá 28 dní. Zájem lidí je tedy zřejmý, ovšem firma jej možná ani nečekala a nemá v nabídce žádné "stretch goals", čili bonusy pro případ vysokého překročení žádané částky. Ty ale může ještě doplnit.

Everest je na první pohled RGB mechanická klávesnice, která bude vyrobena i z broušeného hliníku, který tvoří povrch hlavní i numerické části. A právě numerická část je samostatná a bude ji možné připojit z levé i pravé strany, a to stejným způsobem jako u stařičké Microsoft SideWinder X6 . Samostatně asi numerický blok fungovat nebude, protože se ke klávesnici připojuje přes konektor a ne bezdrátově.

Vybaven je přitom čtyřmi programovatelnými tlačítky s displeji (72 x 72 pix.), na nichž si můžeme zobrazit vlastní grafiku a dále tu máme magneticky přichycený Media Control Dock, který lze posouvat po celé šířce hlavní části klávesnice. Ten obsahuje krom dalších multimediálních tlačítek také kulatý displej typu IPS s rozlišením 240 x 240. Zapuštěn bude v otočném ovladači, jehož výchozí funkcí bude ovládání hlasitosti. Může ale také nastavit jas displeje, pokud to bude podporováno nebo zobrazovat informace o zátěži hardwaru či jiné.

Klávesnice samotná má ještě odpojitelnou podložku pod zápěstí, vyměnitelná (hot-swap) tlačítka Cherry MX (Red, Blue, Brown, Speed či Silent) s N-key rollover (NKRO). Dotazovací frekvence na rozhraní USB C s dvoumetrovým kabelem bude 100 Hz a v nabídce je ještě jeden por USB 3.2 Gen 1 v těle klávesnice.

Nakonec můžeme zmínit to, že podložka pod zápěstí se připojuje pomocí magnetů, stejně jako nožky nastavující sklon. Profily budeme moci v počtu až pěti ukládat do palubní paměti a využívat také drážky ve spodní části pro vedení kabelů (třeba pro sluchátka).

Mountain nabízí dvě verze Everestu, a to Everest Core a Max. Verze Core je bez numerické části, ale se čtyřmi náhradními tlačítky a nutným příslušenstvím. Verze Max pak nabídne všechna tři volitelná rozšíření, a to Media Dock s displejem, numerickou část i podložku pod zápěstí plus příslušenství navíc. Cena začíná na 99 eurech.

