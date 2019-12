EVGA SR-3 DARK: majestátní deska pro LGA 3647 už posloužila pro rekordy

EVGA SR-3 DARK je tak skutečně velkolepý kus hardwaru, který je určen pro procesory Xeon W do patice LGA 3647. Ty Intel připravil jako reakci na až 32jádrové procesory AMD Threadripper druhé generace a využil pro ně jako základ serverové procesory Xeon Platinum, takže tu máme maximálně 28 fyzických jader (a celkem 56 logických). Nicméně takové procesory potřebují velice kvalitní napájení a pokud se snad někdo bude chtít ještě pokusit je taktovat, o to lepší základ potřebuje.

Desky jako EVGA SR-3 DARK si tak nebude kupovat jen tak někdo pro běžnou sestavu a výrobce rozhodně počítá s pokusy o přetaktování, takže takový hardware má význam spíše pro reklamu či prezentaci a můžeme o něm uvažovat jako o F1 mezi základními deskami. Vzhledem k celkové mohutnosti desky podpořené obrovským vodním blokem pro její napájecí kaskádu ovšem takové přirovnání poněkud kulhá.

Vodní blok se evidentně stará i o čipovou sadu a už jen při pohledu na něj člověka pomalu přechází chuť se pídit po ceně celé desky, i když nakonec to přeci jen není tak hrozné. Dalo by se také říci, že na ceně už bude pramálo záležet, když tu prostě máme skutečný hi-end dělaný pro taktovací pokusy. Ještě co se týče napájení, to využívá 80A Intersil 99380 na 18+1 fázi (CPU+VCCO), takže do patice procesoru by deska mohla teoreticky pustit až 1200 W. V tomto ohledu tak EVGA vsadil spíše na menší formát, než jaký mají desky Asus Dominus Extreme či AORUS Extreme, které disponují více fázemi, ale na mnohem větším formátu EEB.

EVGA SR-3 DARK dále využívá pro své vlastní napájení čtyři osmipinové konektory EPS vedle 24pinového ATX a dále pak má vedle čipsetu posázeno celkem šest slotů PCIe 3.0 x16 a rovněž šest slotů DIMM pro DDR4. A opět, konkurence od Asusu a Gigabyte má lepší výbavu v podobě dvanácti DIMM, ale na větší ploše.

Model od EVGA má zase namísto čipsetu C621 už novější C622 s vyšší propustností mezi sebou a rozhraním PCIe, dále tu máme tři ethernetová rozhraní a dvě z toho s 10Gb/s, moderní USB až do verze 3.2 Gen 2 typu C i A, atp.

Co se týče testu 3DMark TimeSpy, v něm již stačil Kingpin s touto deskou zlomit rekord (krom jiných), když dosáhl 20.440 bodů s využitím procesoru Xeon W-3175X. Ten byl přetaktován na 5,78 GHz napříč všemi 28 jádry s využitím tekutého dusíku. Do procesoru pouštěl napětí 1,475 V.

Dle zdroje bude cena EVGA SR-3 DARK přesahovat 1000 eur, ale rozhodně nedosáhne ceny konkurenčních desek od firem Asus a Gigabyte, které jdou přes 2000 dolarů. Šíří se také zprávy o tom, že Intel bude zlevňovat Xeon W-3175X na 2000 dolarů a možná i víc, aby byl konkurenceschopný proti Threadripperu 3970X.

