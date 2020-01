EVGA uvádí svou herní klávesnici Z10 RGB s displejem

EVGA Z10 RGB mohli zájemci vidět už na Computexu 2019 jako vylepšenou verzi původní klávesnice Z10. Nyní přichází na trh společně se softwarem EVGA Unleash RGB, který poslouží také pro nastavení displeje v klávesnici. Malý grafický displej už svého času nabízely herní klávesnice společnosti Logitech, takže nejde o žádnou novinku a nás může zajímat především to, co všechno může zobrazovat a jak obtížné bude jeho využití třeba pro zobrazování informací z různých her.

Samotná klávesnice EVGA Z10 RGB přichází jako náhrada původního modelu Z10 s červeným podsvícením , který už byl také vybaven nejspíše naprosto stejným displejem. Tomu už červená barva zůstala i v nové verzi a z popisu na stránkách firmy EVGA je zřejmé, že stejná zůstala i jeho funkčnost a celkové možnosti. Můžeme si tak nechat zobrazovat informace o hardwaru (takty, teploty, atd.), různé čítače (čas, FPS), statistiky (Precision X1, E-LEET X), atd.

I z ostatních specifikací je zřejmé, že rozdíl mezi starou a novou verzí je v podstatě jen v podsvícení, i když s tím je pochopitelně spojen i výběr či provedení tlačítek. Zde EVGA nespoléhá na Cherry, ale na mechanická tlačítka Kailh typu Blue, nebo Brown, dle výběru zákazníka.

Další rozdíl bude i v nastavení softwaru, který bude obsahovat i funkce pro konfiguraci podsvícení. Jinak nám tato klávesnice ve své výbavě opět nabídne pět programovatelných kláves ve sloupci u levého okraje, herní přepínač (deaktivuje klávesy Windows), dotazovací frekvenci 1000 Hz a N-key rollover (NKRO), hub se dvěma porty USB 2.0, ovladače jasu/hlasitosti audia a také multimediální tlačítka nad numerickou částí. Její součástí je také podložka pod zápěstí.

Původní EVGA Z10 s červeným podsvícením přišla za cenu 150 dolarů, přičemž nová verze Z10 RGB bude stát o 50 dolarů více. Je tedy škoda, že stará z trhu zmizí, když by mohla být prodávána dále v jiné cenové hladině.

