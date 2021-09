EVGA uvádí svou první desku pro Ryzeny: X570 DARK

Základní desky určené zvláště pro taktovací pokusy lze vcelku snadno rozeznat, a to samozřejmě jednak díky jejich mohutnému napájecímu systému a pak i díky tomu, že nesou pouze dva sloty DIMM. Více slotů je v případě taktovacích pokusů spíše jen na obtíž a ty také na desce zabírají cenné místo a stejné je to i v případě EVGA X570 DARK.

Dále si můžeme všimnout dalších užitečných prvků pro přetaktování, jako je i rozšířený numerický displej ukazující kódy BIOSu a tlačítka pro zapnutí/reset či kdo ví ještě co. Výrobce sám mluví o "Multi-Function POST Indicators".

Napájecí konektory se EVGA rozhodla dát pěkně k sobě, což lze ocenit, neboť obvyklá pozice u horního okraje desky, kam lze často jen s velkými obtížemi kolem chladiče ve stylu kabaretního iluzionisty prosunout ruku je jednoduše řečeno jen k zlosti. Nicméně desky také mají pozici svých DIMM obvykle ne nad paticí procesoru, ale vpravo od ní, kde mohou tyto sloty, respektive jejich datové cesty, překážet.

Desetivrstvé PCB pak nese 17fázové napájení s opravdu masivním systémem chlazení, na němž to sice není vidět, ale ten se spoléhá také na dva schované ventilátory. Podporovány jsou v OC režimu až 4800MHz nebo i rychlejší paměti DDR4.

EVGA X570 DARK je tak deska určená pro taktování, ale není to vyloženě taktovací speciál, který by se nehodil jako základ pořádného desktopu. Pokud se spokojíme se dvěma DIMM, pak zbylá výbava nás asi také nezklame. Máme tu dva Intel 2,5 Gbps NIC pro Ethernet, integrovaný Wi-Fi 6/BT 5.2, dva chlazené sloty M.2 s PCIe 4.0, osmkrát SATA 6 Gb/s, Realtek ALC1220 pro 7.1kanálové audio a vadit by mohl snad jen omezený počet slotů na 2x PCIe x16 a 1x PCIe x4.

EVGA už tu mluví také o formátu E-ATX, respektive jde spíše o trošku rozšířený ATX s rozměry 304,8 x 276,6 mm. Cena byla stanovena na 690 dolarů.

