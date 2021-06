EVGA začíná vyrábět desky pro AMD, budou i Radeony?

Společnost EVGA se totiž rozhodla, že už nechce opomíjet konkurenční platformy pro Core firmy Intel, což je pochopitelně dané vývojem posledních let, který vyústil v nástup procesorů Ryzen 5000 a Core generace Rocket Lake.

EVGA se tak už prostě nemůže nemůže tvářit jako výrobce kvalitního herního hardwaru a přitom ignorovat procesory Ryzen, takže se rozhodla, že představí sérii desek (či snad jen jeden model) Dark využívající nejspíše čipovou sadu AMD X570. Ta už je na trhu nějaký ten pátek a ani samotné Ryzeny 5000 nejsou nejmladší, a tak možná byly onou pomyslnou poslední kapkou právě procesory Rocket Lake, které dorazily letos na jaře.

Deska či desky Dark tak budou vůbec první modely od EVGA pro procesory firmy AMD a zároveň s čipovou sadou od AMD, neboť už dříve EVGA desky pro procesory AMD vyráběla, ovšem tehdy byly založeny ještě na čipových sadách od NVIDIE.

Ani bychom se nedivili, kdyby brzy následovaly i první Radeony. Ovšem v jejich případě samozřejmě není pozice firmy AMD oproti NVIDII taková, jaká je ve světě procesorů (a DIY sektoru) ve srovnání s Intelem, takže s něčím takovým samozřejmě nemůžeme automaticky počítat.

Z krátkého zveřejněného videa se nedozvíme vůbec nic, ovšem kruhová oranžová čmáranice za slovem Dark je pochopitelně zcela jasný odkaz na procesory Ryzen. Nebylo tak potvrzeno ani využití sady X570, ovšem je logické, aby EVGA použila právě tu, neboť i v případě Intelu obvykle nenabízí nic jiného než desky s nejvyšší verzí dané řady čipových sad.

Na podrobnosti si tak musíme počkat, stejně jako na to, zda vůbec pro aktuální desky s X570 a jinými sadami pro AM4 vůbec ještě přijdou nějaké nové procesory. Mohly by to být AMD Warhol (Zen 3+) či speciální verze Ryzenů 5000 (Zen 3) s V-Cache (pokud nejde ve skutečnosti o to samé). V každém případě, aktuálně i další výrobci desek přichází na trh s novými X570 využívajícími pasivní chlazení. EVGA tak nejde s křížkem po funuse a také lze počítat s tím, že využije pasivní chlazení sady.



