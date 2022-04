Evropský výbor se rozhodl učinit z USB-C standardní napájecí konektor

Volba Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropské unie byla jasná, neboť konektor USB typu C byl zvolen 43 hlasy pro a pouze 2 členové hlasovali proti. Toto hlasování se týkalo nové Radio Equipment Directive a znamená to, že USB-C je na cestě stát se standardním konektorem pro veškerou spotřební elektroniku, a to pochopitelně takovou, kde bude mít svůj smysl.



USB-C je však schopen napájet i poměrně žravá zařízení, ostatně už starší specifikace umožní jeho prostřednictvím napájet elektroniku se spotřebou až 100 W a nové specifikace verze 2.1 to navyšují až na 240 W, což se má týkat především výkonných notebooků. Brzy ale může USB C využívat v podstatě cokoliv, co si vystačí s 240 W, i když především můžeme uvažovat o malé až střední elektronice, jako jsou (vedle telefonů/tabletů/PC) také reprosoustavy, sluchátka a headsety, konzole, set-top boxy, atd. Větší elektronika už ostatně často nese svůj vlastní zdroj, takže není třeba využívat externí.

Budou tu také výjimky. USB-C nebude muset využívat taková elektronika, pro niž je toto rozhraní příliš mohutné, čili může jít například o hodinky, různé elektronické náramky či sportovní zařízení.

Ještě ale není upečeno, neboť po hlasování Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů bude ještě následovat hlasování samotného Evropského parlamentu, které by mělo proběhnout během května. Těžko ale lze očekávat nějaký zvrat, a tak můžeme počítat s tím, že už brzy odstartuje přechodové období, během nějž dostanou výrobci možnost se novému standardu přizpůsobit a ten pak v konečnou platnost vstoupí někdy na začátku roku 2024.

Vedle toho bude EU žádat také to, aby na nových produktech bylo jasně označeno, jak výkonný zdroj vyžadují, nebo jaký výkon mají (pokud jde o zdroje). Dále bude muset výrobce uvádět i to, zda jeho produkt obsahuje zdroj/nabíječku, neboť účelem standardizace je právě i to, aby nebylo nutné ke všem produktům dodávat ve výbavě i zdroje.

Podobný vývoj můžeme očekávat i v případě technologií pro bezdrátové nabíjení, neboť Evropská komise má přichystat svou strategii do konce roku 2026 právě za účelem standardizace či alespoň vzájemné kompatibility různých standardů.