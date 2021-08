Expert na zdroje reaguje na případ vadných modelů Gigabyte

Dr. Aris Mpitziopoulos je zkušený recenzent napájecích zdrojů pracující pro Tom's Hardware (či další HW servery) i jako Chief Test Engineer ve firmě Cybenetics a sám má zkušenosti konkrétně se zdrojem Gigabyte GP-P750GM. Firma Gigabyte přitom ve své reakci na řadu stížností uvedla, že její zdroje jsou v podstatě v pořádku, ale přesto se rozhodla snížit prahové hodnoty pro ochranu OPP a nabídla možnost výměny starších zdrojů za nové upravené verze. A skutečně těžko říci, zda společně s nimi náhodou potichu nepřijdou i nějaké jiné změny, které by mohly řešit skutečný problém, neboť je zřejmé, že v nastavení limitů OPP (Over Power Protection) pes zakopaný nebude. Co ale k tomu může říci Mpitziopoulos?

Aris Mpitziopoulos v podstatě říká, že problém je v celkovém návrhu dotyčných zdrojů a znovu uvádí, že sám firmu Gigabyte o svých zjištěních informoval už loni na konci října a dozvěděl se, že inženýři firmy testovali pět kusů GP-P750GM a nezjistili žádný problém. Nikdo se nezajímal o prozkoumání vadného kusu, který Mpitziopoulos dostal k recenzi a ani nenabídl zaslání nového, což je jinak skutečně standardní postup.

Co se týče testu vzorku GP-P750GM, ten se Mpitziopoulosovi krátce po zahájení OPP testů vypnul a po opětovném spuštění v podstatně hned "explodoval", a to ještě v době, kdy vůbec nebyl zatížen.

Mpitziopoulos dále uvádí, že OPP má za úkol ochránit zdroj před poškozením, čili Gigabyte svou reakcí v podstatě přiznal, že tato funkce nebyla nastavena správně a také se dozvíme, že nastavení OPP na 120 až 150 % maximálního udávaného výkonu je příliš. Nové nastavení na 110 až 120 % je zase prý nedosažitelné pomocí analogových obvodů, kde se využívají odpory, jejichž reakce velice závisí na provozní teplotě, čili vzhledem k tomu jde o příliš malé rozmezí, jež by mohl spolehlivě zajistit jen digitální obvod s MCU. Gigabyte také nezmiňuje provozní podmínky, které se týkají nového nastavení.

Co se týče námitky firmy Gigabyte, že zdroje umíraly po neúměrné zátěži v laboratorních podmínkách a ne v reálném provozu, Mpitziopoulos říká, že kusy testované jím a serverem Gamers Nexus zemřely během minut a z mnohých reakcí zákazníků je zřejmé, že mnohé nevydrželi běžné podmínky a to nemůže být náhoda.



Čili závěr je takový, že nové nastavení limitů pro OPP zde nic neřeší a indicie ukazují na špatný návrh zdrojů. Nyní je míč opět na straně firmy Gigabyte, která snad bude ještě reagovat. Zatím nabídla možnost vrácení a výměny zdrojů GP-P850GM se sériovým číslem SN20343G031011 až SN20513G022635 a GP-P750GM se SN20243G001301 až SN20453G025430 (kontaktovat můžeme podporu ).

