Externí Samsung Portable SSD T5 EVO bude k dispozici s kapacitou až 8 TB

Samsung rozšířil nabídku svých externích SSD o nový model Portable SSD T5 EVO. Na tom by nebylo nic až tak zvláštního, kdyby nenabízel takové kapacity, které nabízí. Zatímco mnohá SSD končí na 2TB kapacitě a některé řady mají i 4 TB, nabízet 8 TB není vůbec běžné. A právě takovou kapacitu T5 EVO umožňuje. Podle výrobce to má stačit na uložení více než 2 milionů JPEG fotografií o velikosti 3,5 MB, na 1,8 milionu MP4 souborů o velikosti 4 MB nebo 3500 videí s velikostí 2 GB.



Data uživatelů má ochránit podpora 256bitového šifrování AES, životnost zvyšuje teplotní management díky Dynamic Thermal Guard (má fungovat v teplotách od 0 do 60 °C), SSD také odpovídá bezpečnostnímu standardu IEC 62368-1 a odolá pádům z výšky 2 metrů. Určeno je pro rozhraní USB-C 3.2 Gen1 (k počítači se připojuje kabelem USB-C/USB-C) a podporuje max. rychlost sekvenčního čtení i zápisu ve výši 460 MB/s. Rozměry jsou 95×40×17 mm, hmotnost je 102 gramů. K dispozici bude v kapacitách 2 TB, 4 TB a 8 TB. Co se týče cen, ty byly stanoveny na 160 britských liber (2 TB), 295 GBP (4 TB) a 539 GBP (8 TB). V českých korunách to odpovídá částkám 4500, 8300 a 15100 Kč.