Exynos lepší než Snapdragon: Samsung v testu throttloval "jen" na 65 %

Evropské verze telefonů Samsung Galaxy S24 a S24 Plus mají 10jádrový procesor, zatímco verze Ultra dostává Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (v jiných zemích mohou mít Snapdragon všechny verze). To někteří lidé nesou s nelibostí, protože procesory Exynos jsou zpravidla o něco méně výkonné nebo žravější, případně oboje zároveň. Jak se ale zdá, nové 10jádro na tom vůbec není špatně. Na internetu se objevily testy v benchmarku Solar Bay Stress Test, který ukazuje průběh výkonu. Ten totiž kvůli zahřívání procesoru a následnému throttlingu (omezování výkonu) obvykle klesá. A byl to Samsung, který z testu vyšel lépe.

Solar Bay Stress Test



Exynos 2400 vs Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy



Výhodou Exynosu byl např. vyšší max. výkon 8905 versus 8249 bodů (+ 8 %), což je s podivem, uvážíme-li, že Snapdragon má vyšší takty u všech jader včetně těch nejvýkonnějších. Na druhou stranu jde jen o 8jádrový procesor, zatímco Exynos je 10jádrový. Velký rozdíl byl v minimálním výkonu, kde Exynos spadl na 64,6 % toho maximálního (5755 bodů), zatímco Snapdragon na pouhých 48,3 % z už tak nižšího maxima (tedy jen 3984 bodů). To znamená, že nejhorší výsledek Snapdragonu byl o 30 % nižší než u Exynosu. Zajímavé je to i z toho důvodu, že Samsung u Galaxy S24 Ultra se Snapdragonem výrazně vylepšil chlazení, tedy by měl méně trpět na snižování výkonu. Otázkou je, jak si Exynos povede v dalších testech a zda své prvenství potvrdí nebo nikoli.