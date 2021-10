Facebook chystá "metaverse", v EU kvůli tomu zaměstná 10000 lidí

Metaverse je koncept virtuálního světa, který jde mnohem dál, než je virtuální realita pro hraní nebo zábavu tak, jak ji známe dnes. Má protlačit VR i do dalších sfér života, tedy i do práce, kultury i běžné konverzace. V podstatě chce vytvořit umělý svět s mnohem bezprostřednějším prožitkem, než co nabídnou běžné počítače nebo smartphony připojené do Internetu a jejich obrazovky. Společnost Facebook chce na tomto konceptu zapracovat ve velkém. První součást, headsety Oculus, už má k dispozici, nyní je potřeba vyřešit další služby, na kterých budou použitelné.



Podle Facebooku má metaverse potenciál přinést přístup k novým kreativním, sociálním i ekonomickým příležitostem a Evropané u jeho tvorby budou hned od začátku. Právě v EU chce totiž Facebook během následujících 5 let zaměstnat 10 tisíc lidí, kteří budou pracovat na tomto problému.

Jak ale říká, metaverse nebude hotov ze dne na den a nebude ho vytvářet ani jedna firma tak, jak nebyl vytvořen ani internetový svět, na jehož základech bude metaverse stavět. Facebook investoval 50 mil. USD do neziskových organizací pro vytvoření zodpovědného přístupu k metaversu a předpokládá, že půjde o proces trvající alespoň 10 až 15 let, než se to stane skutečností. Vzhledem k tomu, že metaverse ani nemá přesnou definici a vyvíjet se bude postupně, nebude ani možné říci, kdy přesně bude něco takového vytvořeno.



Ceny souvisejících / podobných produktů: