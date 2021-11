Facebook končí s rozpoznáváním tváří a smaže celou databázi šablon

V poslední době je soukromí a ochrana uživatelských dat velkým tématem. Sociální síť Facebook to za nedostatečnou ochranu a nevhodné přístupy několikrát schytala a jednou z kontroverzních funkcí byl i systém rozpoznávání tváří. Ten původně sám označoval nalezené tváře, což nebylo každému po chuti a mohlo to některým lidem způsobit i nemalé nepříjemnosti (např. když byli automaticky označeni na nelichotivých snímcích z party a podobně). Později systém přešel na dobrovolné připojení do něj, aby byl nakonec úplně ukončen.



Společnost Meta, která zahrnuje Facebook a další projekty původně patřící pod Facebook, se nyní rozhodla, že systém rozpoznávání tváří na síti zruší. Nebude možné ho tedy používat ani na vyžádání. Současně s tím by měla smazat i databázi s více než miliardou šablon, pomocí kterých se tváře rozpoznávaly. Vliv to bude mít i na funkci Automatic Alt Text (AAT), která umožňovala slepým lidem nebo lidem s výraznými očními vadami popisovat, kdo je na snímku. Nyní se už dozví jen to, kolik osob je na snímku, ale už ne to, kdo.

