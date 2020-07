Facebook opět sdílel s aplikacemi uživatelská data, která neměl sdílet

Nad uživatelskými daty v sociální síti Facebook nemá uživatel ani zdaleka takovou kontrolu, jakou by mohl očekávat. Sociální síť zjistila, že ve svých systémech měla chybu, která dovolovala aplikacím třetím stran přistupovat k datům uživatelů i v případě, že už na to neměly mít právo. Není to poprvé, co Facebook v reakci na skandál Cambridge Analytica přijal opatření zvyšující kontrolu nad daty uživatelů, ale implementace těchto opatření byla chybná a nedělala to, co měla.



V tomto případě šlo o to, že aplikace mohou přistupovat k datům uživatelů, když jim to dovolí, ale pokud aplikaci nepoužívá a 90 dní se do ní nepřihlásí, aplikace tato práva na informace ztratí. Prvně tedy může získat data uživatelů (a to oprávněně), ale po dlouhém doby neaktivity ztratí práva na aktualizace těchto údajů. Bohužel implementace nebyla správná a zhruba 5000 aplikací mělo i nadále přístup k aktualizovaným údajům, přestože uživatelé tuto aplikaci nepoužívali už více než 3 měsíce. Facebook říká, že chybu opravil hned následující den po jejím objevení. Neřekl však, jak velkého počtu uživatelů se týká tento problém.

