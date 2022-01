Facebook si patentoval mechanické oko

Nemusíme Facebooku rovnou podstrkovat, že nás chce pomocí mechanických očí posunout do světa cyberpunku, ostatně zrovna lidské oči jsou orgány, kterých by se dobrovolně zbavoval opravdu málokdo. Nikde ale nakonec není uvedeno, že by se tento patent měl přímo týkat lidí.

Business Insider poukazuje na patent Facebooku, který jasně ukazuje umělé oko, respektive "dvouosou mechanickou otočnou bulvu". Ta je vzadu otevřená, ale vepředu je opatřena pláštěm ze dvou rozlišených kusů, duhovkou a zornicí. A vzhledem k tomu, že je mechanismus oka vzadu otevřený, můžeme soudit spíše to, že půjde o výbavu pro humanoidního robota než o protézu.

Záměrem Facebooku je ale docílit toho, aby takové oko vypadalo autenticky, i když to může znamenat jen to, že bude prostě stavbou a proporcemi odpovídat lidskému oku a ne nutně to, že bude od něj nerozlišitelné. Duhovka tu ovšem nemá být jen na parádu, ale stejně jako v lidském oku má regulovat množství světla procházejícího skrz zornici. To v tomto podání bude dopadat na obrazový senzor ukrytý v oku.

Facebook ale přímo výslovně nesděluje, k čemu by takové mechanické oko mělo sloužit, ale stačí se podívat na doprovodný text o animatronickém zařízení, které je uzpůsobeno pro napodobení člověka či zvířete a může využívat třeba umělou kůži, jež skryje mechanické součástí. Půjde tu zkrátka o roboty včetně humanoidních, čili i o androidy a ne nutně s hlavou ve tvaru legrační kostky ledu.

Patent také v krátkosti zmiňuje systém pro sledování pohybů umělých očí, což může být spojeno i s projektem Cambria VR, neboť tento headset bude dle Zuckerberga také vybaven systémem pro sledování očí, ovšem lidských.

