Fairphone 5 chce dorovnat Apple: 8-10 let SW podpory

Nový smartphone Fairphone 5 by chtěl uživatelům nabídnout to, co v posledních letech zvládal jen Apple, dlouholetou SW a bezpečnostní podporu. U něj je standard, že telefony dostanou 4-6 nových verzí iOSu (tedy 5-7 let podpory) a poté nadále trvá bezpečnostní podpora třeba i po 10 letech. U Androidu je nadprůměrem tak polovina. Fairphone ale říká, že uživatelé nového Fairphone 5 by měli očekávat aktualizace na dalších 5 hlavních verzí Androidu a poté ještě bezpečnostní aktualizace alespoň další 3 roky, tedy do roku 2031. Společnost by ale v ideálním případě chtěla telefon podporovat až do roku 2033, tedy po dobu 10 let.

To je dáno i tím, že nemá standardní procesor Qualcomm Snapdragon, ale dlouhodobě podporovanou průmyslovou variantu QCM6490. Nezřídka se v této oblasti stává, že ukončení podpory ze strany SW není jen neochotou vývojářů, ale také ne-podporou ze strany HW. Jde o průmyslovou variantu 6nm procesoru Snapdragon 778G s grafikou Adreno 642L. Zajímavostí je i modulární konstrukce umožňující snadné opravy, vyměnit lze slot pro kartu microSD, SIM, fotoaparáty i akumulátor. Ten má kapacitu 4200 mAh a podporuje 30W nabíjení, jeho životnost má být na 1000 nabíjecích cyklů.

Telefon má 6,46” displej OLED s 90Hz frekvencí a rozlišením 2770x1224 pixelů chráněný sklem Gorilla Glass 5. Máme tu 8 GB RAM, 256GB úložiště a podporu až pro 2TB kartu microSD. Pokud jde o fotoaparáty, vzadu je 50MPx IMX800 pro standardní a 50MPx IMX858 pro ultra-širokoúhlý modul. I přední kamerka má 50MPx rozlišení (všechny budou mít patrně na výstupu 12,5MPx fotky). Podporováno je Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, vodě odolnost IP55 a startovat bude na Androidu 13. V EU má stát 699 USD.