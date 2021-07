Fallback ve FidelityFX Super Resolution otestován: když není k dispozici FP16

AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) je konkurence pro NVIDIA DLSS, která sice nenabízí tak vysokou kvalitu upscalingu obrazu, jakou dokáže zajistit předem vytrénovaná neuronová síť, ale zato nabízí velice dobrou kompatibilitu sahající daleko za platformu PC a dlouho před aktuální generaci grafických karet nebo čipů. Pokud jde o kompatibilitu v rámci her, na hodnocení té je ještě brzy, neboť FSR je tu ještě příliš krátce, ale dle dostupných informací by se mohla podpora této technologie šířit rychleji než v případě DLSS, která je většinou spojena s podporou ray tracingu, a to především díky konzolovým hrám.

AMD také poskytlo základní přehled o tom, kdy využít tzv. FP32 Fallback. Jde tu prostě o to, že pokud daný hardware přímo nepodporuje výpočty v FP16 "half-precision", je možné využít běžný FP32 "single precision", což platí pro generaci RX 400 či 500 nebo také GeForce 900, i když to by se NVIDIA musela celkově rozhoupat k podpoře FSR.

FP32 Fallback ale nutně přinese nižší výkon, jak na twitteru předvedl CapFrameX v testech s kartou Radeon RX 6800 XT. Ta samozřejmě FP16 podporuje, a tak bylo třeba trošku upravit kód FSR, který AMD zveřejnilo . Pak už byl Radeon donucen využít FP32 (FSR na Ultra Quality v rozlišení 4K), což znamenalo snížení FPS v benchmarku o cca 6 - 7 procent.

Čili na hardwaru bez podpory FP16 bude FSR fungovat o něco pomaleji, respektive nenabídne takové navýšení snímkovací frekvence, jaké by nabídnout mohlo.

