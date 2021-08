Fanoušci přepracují Half-Life 2 s požehnáním od Valve, přijde "brzy"

Tyler McVicker na Twitteru potvrdil, že Half-Life 2: Remastered Collection už "brzy" přijde na Steam, což ostatně samo o sobě znamená, že jde o titul, který akceptovala samotná společnost Valve. Má jít přitom o projekt týmu, který dříve pracoval na Half-Life 2: Update , volně dostupné modifikaci pro původní hru.

Half-Life 2: Update získal jako rozsáhlá 7GB modifikace velmi kladné hodnocení fanoušků a nyní máme prý očekávat ještě něco mnohem lepšího. Počítat máme s tím, že Half-Life 2: Remastered Collection bude obsahovat původní titul plus Episode One a Episode Two s velice podstatnými vylepšeními. Co to ale konkrétně bude, na to si musíme počkat.

Vypadá to tak, že ve Valve už akceptovali přínos fanoušků, kteří se snaží udržovat své staré oblíbené hry stále na živu, ostatně svá procenta z prodeje má firma zaručeny a kdo ví, na čem všem se obě strany dohodly. To platí i pro titul Black Mesa , zásadně přepracovaný první díl Half-Life, který prohlubuje příběh Gordona Freemana vedle vylepšené grafiky, nových úrovní, namluvených postav i přepracovaného soundtracku. I Black Mesa získala velice pozitivní hodnocení, takže ani není divu, že ve Valve jsou tak moc ochotni nechat za sebe pracovat jiné.

Hráči už jsou na Remastered Collection řádně nažhaveni a žádají po tvůrcích alespoň sdělení termínu vypuštění na trh. Zatím ale nic lepšího než záznam ve SteamDB nemáme.

