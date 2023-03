FBI, Europol a další zničily Chipmixer, službu na praní špinavých kryptoměn na darkwebu

Kryptoměny ve většině případů nabízí vyšší míru anonymity, což končí v okamžiku, kdy se povede přiřadit jednotlivou adresu k dané osobě. Do té doby je známo jen to, která adresa platila které, ale ne nutně to, kdo za danou adresou stojí. Nicméně i zde jsou způsoby, jak “špinavé” kryptoměny z ilegální činnosti docela efektivně “vyprat”. Jednou takovou službou byl Chipmixer. Tato služba sloučila větší množství transakcí do jednoho balíku, na jedinou adresu, ze které se pak tyto prostředky přeposlaly dál. Díky tomu se zkomplikovala možnost vidět v blockchainu to, které dvě strany mezi sebou komunikovaly.

autor: MichaelWuensch, public domain ( Pixabay

FBI, Europolu a dalším organizacím pro potírání organizovaného zločinu z Belgie, Německa, Polska, Švýcarska a USA se povedlo tuto službu zničit, organizace zabavily 4 servery, 2 domény odkazující na ně, jeden účet na Githubu, 1909,4 BTC (okolo 44,2 mil. EUR) a 7 TB dat. Systém vznikl v roce 2017 a byl používán např. v byznysu kolem drog, prodeje zbraní, výkupných (např. ransomware) a mnoha dalšího. Věří se, že Chipmixer za svou historii vypral okolo 152 tisíc Bitcoinů, tedy cca 2,73 mld. EUR. 49letý Minh Quốc Nguyễn je nyní vyšetřován za praní špinavých peněz, provoz nelegální společnosti pro převody peněz a krádež identity.