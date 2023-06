Fiat Topolino: mikro elektromobil do měst se blíží

Automobilka Fiat už dnes vyrábí elektrický model New 500, kterého se za prvního 2,5 roku prodejů pořídilo okolo 120 tisíc zákazníků. Loni se stal nejprodávanějším elektromobilem v Itálii a na stupních vítězů byl i ve Španělsku a Německu. Je to sice docela úspěch, nicméně třeba taková Tesla prodá tolik Modelů 3/Y za jediný měsíc, ta je však na více trzích (uvidíme, jak s tím zamíchá uvedení New 500 do USA). Problémem je tu cena. Elektrická 500 je stejně jako její spalovací verze dnes stylovkou a ne lidovým vozítkem. A tak např. u nás začíná na ceně 740 tisíc Kč a u nás se jich loni prodalo jen 16. Fiat ale chystá i lidovější elektromobil.



Představil snímek elektrického mikroauta Fiat Topolino, který navazuje na legendární lidovou "myšku", která se vyráběla mezi lety 1935 až 1955. Novinka je elektrickou čtyřkolkou a měla by dle výrobce opět přinést do měst úsměv, optimismus a radost. Zda bude úspěšná, to ukáže až čas.

Mnozí totiž tvrdí, že jestli elektromobilita něco potřebuje, je to malé elektrické auto do města. Prozatím se nicméně ukazuje, že zákazníci s tím mají docela problém, neboť zatímco elektromobily dosáhly cenové parity (nebo se jí hodně přiblížily) ve vyšších třídách, v těch nižších jsou rozdíly obvykle stále obrovské. Ostatně i cena elektrické New 500 začíná o 72 % výše než u její spalovací sestřičky. Jako řešení se často prezentuje malé dvoumístné vozítko, které "by si každý koupil". Uvidíme, zda se to stane v případě Topolina. Pokud se podíváte pozorně, tvar vozu vám totiž patrně něco připomene. Jde o překarosovaný již existující elektromobil Citroen Ami.

Výchozí Citroen Ami je 2,41 metru dlouhé auto, je 1,39 metru široké a 1,52 metru vysoké. Má elektromotor o výkonu 6 kW, max. rychlost 45 km/h (legislativně jde o čtyřkolku, ne auto), dojezd 75 km, váží 471 kg i s baterií. Tedy to, co mnozí prohlašují, že se má vyrábět a že dává elektromobilitě smysl, co by si sami koupili. Zatímco před 10 lety by se něco takového nedalo vyrobit levně, dnes už jsou akumulátory cenově podstatně přístupnější, a tak Ami není ani drahé. V Itálii vyjde na částky od 6025 EUR (142 tisíc Kč) po vládní dotaci 3000 EUR, bez ní tedy od 213 tisíc Kč, v Británii je s cenou 8095 liber dražší (222 tisíc Kč). Pochopitelně, pokud by to mělo mít např. 200km dojezd, nějakou tu tisícovku EUR by to přidalo.



Postavilo ale toto auto Evropu na elektrické nohy? Za první dva roky se jich prodalo pouhých 23 tisíc, a to navzdory poměrně slušné ceně (na druhou stranu se prodává jen ve Francii, Itálii, Španělsku, Belgii, Portugalsku, Velké Británii, Turecku a Maroku, tedy těch trzích, kde by se dal čekat největší zájem). Je však pravdou, že Ami je designem pro mnohé hodně škaredým autem, zatímco nové Topolino je podstatně veselejší. Otázkou zůstává, jakou cenovou politiku Fiat nastaví.