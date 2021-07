FICIHP Multifunctional Touch Keyboard: klávesnice s velkým displejem navrch

O klávesnici FICIHP Multifunctional Touch Keyboard by mohli mít zájem hráči anebo tvůrci obsahu, přičemž ona samotná dokáže v podstatě i zcela nahradit monitor v případě, kdy se s ní budeme chtít prostě jen svalit na gauč a psát, brouzdat webem, apod. Ta nejlepší zkušenost z hlediska ergonomie to ale pochopitelně nebude, a to i kvůli nutnosti mít k ní zapojený kabel.