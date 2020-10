Finanční výsledky Applu: daří se, ale iPhony a Čína dělají potíže

Tento týden zveřejňovalo výsledky několik technologických společností. Byl mezi nimi i Apple a po mnoha rekordních čtvrtletích přichází poněkud vystřízlivění. Celoročně (od ledna) sice zatím vypadá takřka vše dobře a všude vykazuje lepší čísla než za prvních 9 měsíců loňského roku, nicméně pokud srovnáme čtvrtletí Q3/20 proti Q3/19, Apple už investory moc nepotěšil. Celkově příjmy sice mírně vzrostly ze 64 na 64,7 mld. USD (+1,0 %), nicméně klesl provozní i čistý zisk. V jeho případě to bylo ze 13,69 na 12,67 mld. USD (-7,5 %). Provozní marže byla 22,8 %, což je v této kategorii opravdu velmi působivé číslo.



Vedle snížení zisku tu byly i další dva významné faktory, které moc nepotěšily. Předně je to velmi výrazný propad prodejů v Číně z 11,13 na 7,95 mld. USD (-28,6 %). Ve všech ostatních regionech Apple rostl o cca 1 až 16 %. Dalším faktorem jsou zhoršující se prodeje iPhonů. Ty totiž ještě minulý rok tvořily nadpoloviční většinu příjmů společnosti, což ale není něco, co by Apple chtěl. Závislost na jednom produktu nikdy nevěští nic dobrého. A toto čtvrtletí se to ukázalo. Tuto závislost se mu sice podařilo výrazně snížit z 52 % na 41 % (což je na jednu stranu pozitivní), ale zdaleka to nebylo jen navýšením prodejů v ostatních kategoriích, ale také nemalým propadem samotných iPhonů (což už pozitivní není).

V jejich případě tak prodeje klesly ze 33,36 na 26,44 mld. USD (-20,7 %)! To je opravdu hodně na kategorii, která je pro Apple velmi důležitá. Naproti tomu koronavirová pandemie velmi pomohla prodejům Maců (z 6,99 na 9,03 mld. USD, tedy o 29,2 %) a tabletům iPad (ze 4,66 na 6,8 mld. USD, tedy o 46 %!). Rostly i prodeje wearables a dalšího příslušenství, jako jsou chytré reproduktory. Tato část společnosti vzrostla z 6,52 na 7,88 mld. USD (+20,8 %) a pro Apple je důležité především to, že se povedlo opět zvednout i služby, a to z 12,51 na 14,55 mld. USD (+16,2 %). Není divu, že akcie Applu na tato oznámení zareagovala strmým pádem, který spolu s nepříliš pozitivními výsledky jiných velkých společností strhl celý akciový trh. Samotný Apple dnes spadl o 5,8 %, index NASDAQ Composite pak o 2,7 %.

Ceny souvisejících / podobných produktů: