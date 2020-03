Firefox za poplatek odstraní reklamy z vybraných webů

Již v loňském roce Mozilla (ve spolupráci s firmou Scroll) avizovala funkci Better Web, která by měla vyřešit dilema některých uživatelů. Pokud totiž v tuto chvíli chtějí podpořit stránky, který nenabízí placený obsah, ale zároveň používají ad-block, mohou nastavit výjimku pro daný web. Tím si ovšem zase aktivují reklamy, kvůli kterým si přece ad-block nainstalovali. Better Web tento problém řeší jednotným „předplatným“, které vybere Mozilla a následně jej rozdělí jednotlivým webům. To znamená, že služba skryje pouze na stránkách, které jsou do programu zapojeny. Společnost neuvádí, s kolika weby nyní spolupracuje, ale nové údajně přibývají každý měsíc. V tuto chvíli se jedná o např. The Verge, Gizmodo, USA Today, Vox nebo Business Insider.

Předplatné v rámci speciální akce stojí 2,49 dolaru měsíčně, v přepočtu asi 63 Kč. Po šesti měsících bude cena dvojnásobná, tj. necelých pět dolarů. Výdělek není provozovatelům webů vyplácen rovným dílem, ale podle času, který na nich uživatel stráví se službou Better Web. Firefox tvrdí, že systém je nastaven tak, aby weby získaly minimálně o 40 % více peněz, než by si vydělaly zobrazováním reklamy. V tuto chvíli probíhá testování beta verze, do kterého se mohou zapojit pouze zájemci z USA. Rozšíření služby do dalších regionů patrně ještě nějaký čas potrvá. Předplatné by mělo fungovat i v kombinaci s většinou rozšíření pro blokování reklamy, i když v některých případech bude možná nutné upravit jejich nastavení.

Better Web lze používat pouze v desktopové verzi internetového prohlížeče Firefox, ale některé funkce od společnosti Scroll je možné využívat i v jiných prohlížečích a aplikacích. Součástí služby je také technologie Enhanced Tracking Protection (ETP), která zakazuje stránkám blokovat sbírání dat o uživatelích.

