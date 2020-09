Firmě AMD bude patřit říjen, představí Vermeer i Radeony RX 6000

Ovšem dalo se tušit, že AMD ještě nebude připraveno představit nové produkty, neboť za celý dnešní den nepřišlo žádné upozornění, že nám firma něco představí. Toto upozornění přichází až nyní a z něj je jasné, že na spekulace o novinkách AMD bude ještě dost času.

Oznámení je tak jednoduché. Nejdříve přijdou na řadu procesory Zen 3, a to konkrétně CPU generace Ryzen 4000 "Vermeer", což sice AMD výslovně neuvedlo, ale co jiného by mohlo být spojeno s RDNA 2? Serverové EPYC těžko a o nových Threadripperech se zatím vůbec nemluví. A kdo by měl přesto pochybnosti, pak se může podívat na níže zveřejněný obrázek zachycený z teaseru od Lisy Su , který je dostatečně výmluvný a událost se krom toho bude jmenovat "Next Generation Ryzen Desktop Processors".

Představení generace Vermeer tak můžeme čekat už za měsíc, a to 8. října (přesný čas zatím nevíme), přičemž jejich základní konfigurace bude stejná (dle očekávání) jako v případě aktuálních Matisse, čili dva čiplety a jedno I/O jádro.

O dvacet dní později, 28. října v 18:00 našeho času, pak budeme moci slavit dvojí svátek, a to jednak vznik samostatného Československa a pak i nástup nové generace Radeonů RX 6000 (označení už bylo potvrzeno - viz tweet dole), s nimiž má AMD ambice opět se vrátit do hi-endu. Existuj pochybnosti, zda se mu to podaří a je velice pravděpodobné, že před koncem října už budeme mít díky únikům víceméně jasno. Na druhou stranu, NVIDIA také dokázala udržet to nejdůležitější tajemství o GeForce Ampere až na svou prezentaci.

AMD #RDNA2 architecture and Radeon RX 6000 Series graphics cards will bring the best of Radeon to gamers worldwide. Learn more October 28. pic.twitter.com/CZJRxTBe6m — Radeon RX (@Radeon) September 9, 2020

AMD tak generaci RDNA 2 představí nejdříve pro PC, ještě než bude uvedena na trh s novými konzolemi Xbox a PS5. Nicméně samotné karty Radeon RX 6000 pravděpodobně dorazí až někdy po konzolích, ale uvidíme. V každém případě 28. října ještě karty na trh uvedeny nebudou, neboť v ten den se máme "dozvědět více", čili půjde jen o jejich představení.

